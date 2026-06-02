عەممار حەکیم: بڕیاری چەکدانان رێگە بۆ بونیادنانی عێراقێکی بەهێز خۆش دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، پێشوازیی لە بڕیاری بەشێک گرووپە چەکدارەکان بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت دەکات و دەڵێت: ئەم هەنگاوە وەرچەرخانێکی گرنگە بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا.

سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026،عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، پشتیوانی و پێشوازیی تەواوی خۆی بۆ بڕیاری ژمارەیەک لە سەرکردە سیاسی و چەکدارییەکانی عێراق دەربڕی، سەبارەت بە پچڕاندنی پەیوەندیی هێزەکانیان بە حەشدی شەعبییەوە و ئاراستەبوون بەرەو قۆرخکردنی چەک بە دەست دەوڵەتەوە.

لەم چوارچێوەیەدا، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا رایگەیاند: ئەم هەنگاوە یەکانگیرە لەگەڵ دەقەکانی دەستوور، یاسای حەشدی شەعبی و بەرنامەی حکومەتدا.

هاوکات عەممار حەکیم، تیشکی خستە سەر دەرەئەنجامە ئەرێنییەکانی ئەم هەنگاوانە بۆ داهاتووی عێراق و رایگەیاند: "بێگومان ئەم بڕیارانە بە هەنگاوێکی گرنگ دادەنرێن بۆ بەهێزکردنی دەسەڵاتی یاسا،پاڵپشتیکردنی سەقامگیریی ناوخۆیی، و یەکخستنی بڕیاری ئەمنی بە جۆرێک کە ئاسایش و سەروەری بەدیبهێنێت، هەروەها رێگە خۆش دەکات بۆ بونیادنانی عێراقێکی بەهێز کە لەسەر بنەمای دادپەروەری و پاراستنی کەرامەتی هاووڵاتیان دامەزرابێت."

ئەم پێشهاتە دوای ئەوە دێت، کە ژمارەیەک گرووپی چەکداری سەر بە 'بەرەی موقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق'، بڕیاریان داوە لە دەستەی حەشدی شەعبی جیا ببنەوە و چەکەکانیان رادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکەن.