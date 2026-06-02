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عەممار حەکیم: بڕیاری چەکدانان رێگە بۆ بونیادنانی عێراقێکی بەهێز خۆش دەکات

عێراق رەوتی حیکمەی نیشتمانی عەممار حەکیم کۆنترۆڵکردنی چەک

سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، پێشوازیی لە بڕیاری بەشێک گرووپە چەکدارەکان بۆ رادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت دەکات و دەڵێت: ئەم هەنگاوە وەرچەرخانێکی گرنگە بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا. 

سێشەممە، 2ـی حوزەیرانی 2026،عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، پشتیوانی و پێشوازیی تەواوی خۆی بۆ بڕیاری ژمارەیەک لە سەرکردە سیاسی و چەکدارییەکانی عێراق دەربڕی، سەبارەت بە پچڕاندنی پەیوەندیی هێزەکانیان بە حەشدی شەعبییەوە و ئاراستەبوون بەرەو قۆرخکردنی چەک بە دەست دەوڵەتەوە.

لەم چوارچێوەیەدا، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا رایگەیاند: ئەم هەنگاوە یەکانگیرە لەگەڵ دەقەکانی دەستوور، یاسای حەشدی شەعبی و بەرنامەی حکومەتدا.

هاوکات عەممار حەکیم، تیشکی خستە سەر دەرەئەنجامە ئەرێنییەکانی ئەم هەنگاوانە بۆ داهاتووی عێراق و رایگەیاند: "بێگومان ئەم بڕیارانە بە هەنگاوێکی گرنگ دادەنرێن بۆ بەهێزکردنی دەسەڵاتی یاسا،پاڵپشتیکردنی سەقامگیریی ناوخۆیی، و یەکخستنی بڕیاری ئەمنی بە جۆرێک کە ئاسایش و سەروەری بەدیبهێنێت، هەروەها رێگە خۆش دەکات بۆ بونیادنانی عێراقێکی بەهێز کە لەسەر بنەمای دادپەروەری و پاراستنی کەرامەتی هاووڵاتیان دامەزرابێت."

ئەم پێشهاتە دوای ئەوە دێت، کە ژمارەیەک گرووپی چەکداری سەر بە 'بەرەی موقاوەمەی ئیسلامی لە عێراق'، بڕیاریان داوە لە دەستەی حەشدی شەعبی جیا ببنەوە و چەکەکانیان رادەستی حکوومەتی فیدراڵی بکەن.

 
 
 
 
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