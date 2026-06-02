مازن غەریب: پێشمەرگە لە دەرەوەی پرسی کۆکردنەوەی چەکە لە دەستی دەوڵەت

پێش دوو کاتژمێر

ئەندامێکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق جەخت دەکاتەوە، کە هێزی پێشمەرگە بەگوێرەی دەستوور پارێزەری هەرێمی کوردستانە و بڕیاری کۆکردنەوەی چەک نایگرێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە 2ی حوزەیرانی 2026، مازن غەریب، ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگریی پەرلەمانی عێراق، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی ڕۆژ"ی کوردستان24، کە ژینۆ محەمەد پێشکەشی دەکات، رایگەیاند "هێزی پێشمەرگە سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و لە دەستووری عێراقیشدا وەک پارێزەری هەرێم ئاماژەی بۆ کراوە."

ئەو پەرلەمانتارە ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو پرسەی ئێستا لەبارەی کۆکردنەوەی چەک هاتووەتە پێشەوە، هێزی پێشمەرگە لە دەرەوەی ئەو بڕیارانەیە و پێویستە هەموو لایەک کار بۆ ئەوە بکەن عێراق بەرەو دۆخێکی ئارام و سەقامگیر ببەن.

سەبارەت بە سەروەریی یاسا و کۆنترۆڵکردنی چەکی گرووپەکان، مازن غەریب گوتی "دەبێت ئەمجارە دەوڵەتێکی بەهێز و سەرۆکوەزیرانێکی زۆر بەهێز لە عێراق هەبێت، تاوەکو بتوانێت بچووکترین و گەورەترین چەک لە دەستی دەوڵەتدا کۆبکاتەوە."

لەبارەی میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەو هەنگاوە و چۆنیەتی رادەستکردنی چەک لەلایەن گرووپە جیاوازەکانەوە، غەریب ئاشکرای کرد، کە بڕیارە لیژنەیەک لەسەر ئاستی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان پێکبهێنرێت بۆ ئەژمارکردنی چەکەکان و ڕێکخستنەوەی ئەو پرسە.