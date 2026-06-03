زەیدی: چەکی گرووپەکان کۆدەکرێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ چوارشەممە، 03ـی حوزەیرانی 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق پێشوازیی لە دوو شاندی بزووتنەوەی عەسائیب ئەهل حەق و کەتائیب ئیمام عەلی کرد.

بەپێی راگەیەنراوی نووسینگەکەی، لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیران سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی قەیس خەزعەلی و شبل زەیدی کردووە بۆ ئەو هەڵوێستە بەرپرسیارانەی نواندوویانە لە بەهێزکردنی رەوتی بونیادنانی دەوڵەت. هەروەها دەستخۆشیی لێکردوون بۆ جێبەجێکردنی رێنماییەکانی مەرجەعیەتی باڵای ئایینی و پشتیوانیکردنی بەرنامەی حکوومەت بۆ قەتیسکردنی چەک بەتەنیا بەدەست دەوڵەتەوە.

لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا عەلی فالح زەیدی ئاماژەی بەوە دا، عێراق لەمڕۆدا گۆڕانکارییەکی گرنگ بەخۆیەوە دەبینێت لە سایەی ئەو سەقامگیرییە ئەمنییەی بەدەست هاتووە. روونیشی کردەوە، قۆناغی ئێستا قۆناغی بونیادنان و ئاوەدانکردنەوەیە و پێویستی بە یەکخستنی هەوڵی هەموو عێراقییەکان هەیە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، لە دیدارەکەدا بڕیار دراوە لیژنەیەکی هاوبەش پێکبهێنرێت بۆ دانانی میکانیزمی گونجاو بەمەبەستی جێبەجێکردنی رێکارەکانی هەڵوەشاندنەوەی پەیوەندیی ئەو هێزانە بە حەشدی شەعبییەوە و کۆکردنەوەی چەک لە ماوەی دوو رۆژی داهاتوودا، ئەمەش بە جۆرێک دەبێت یەکبگرێتەوە لەگەڵ دەستوور و یاساکانی عێراقدا.

بزووتنەوەی عەسائیب ئەهل حەق بە سەرۆکایەتیی قەیس خەزعەلی و کەتائیب ئیمام عەلی بە سەرۆکایەتیی شبل زەیدی، دوو باڵی سەربازیی دیار و کاریگەری نێو دەستەی حەشدی شەعبین. لە چەند رۆژی رابردوودا، هەردوو گرووپە چەکدارەکە بڕیاری چەکدانانیان دا. پێشتریش موقتەدا سەدر فەرمانی هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی سەرایا سەلامی دابوو.