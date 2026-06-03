کشتوکاڵی هەولێر: هەناردەی پەتاتە زیادەکات

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بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر دەڵێت "مانگی داهاتوو هەناردەکردنی پەتاتەی هەولێر بۆ دەرەوە دەگاتە ترۆپک، ئێستاش رۆژانە نێزیکەی 300 بارهەڵگر بەرهەمی خۆماڵی رەوانەی بازاڕەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق دەکرێن".

ئەمڕۆ چوارشەممە، 3ـی حوزەیرانی 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر بۆ ماڵپەڕی کوردستان24، تیشکی خستە سەر ستراتیژی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بە بازاڕکردنی بەرهەمی جووتیاران و گوتی"بەشێک لە بەرهەمی خۆماڵی پێداویستییەکانی بازاڕی ناوخۆ پڕ دەکەنەوە، بەشێکی دیکەشیان رەوانەی بازاڕەکانی دەرەوەی وڵات و بەشێکیشی لە بازاڕەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق ساخ دەکرێنەوە."

سەبارەت بە کوالێتی و جۆری ئەو بەرهەمانەی هەناردە دەکرێن، هێمن سەید موراد ئاماژەی بەوە کرد کە پەتاتەی هەرێمی کوردستان بەهۆی بەرزیی کوالێتی و زۆریی بەرهەمهێنانییەوە، لە بازاڕەکانی دەرەوەی وڵات خواستێکی زۆری لەسەرە و گوتیشی "تاوەکو ئێستا بەرهەمی پەتاتە هەناردەی وڵاتانی قەتەر، ئیمارات، سعوودیە و بەحرەین کراوە".

هەروەها باسی لەوە کرد، بەرهەمی هەنگوینیش هەناردەی وڵاتانی کەنداو و ئەوروپا، هاوکات بەرهەمی دۆشاوی تەماتەی کارگەکانی هەرێمی کوردستان رەوانەی وڵاتانی ئەوروپی دەکرێن."

بەڕێوەبەری گشتیی کشتوکاڵی هەولێر جەختی لەوە کردەوە کە هەرێمی کوردستان بووەتە بەشێک لە سەبەتەی خۆراک بۆ هەندێک لە پارێزگاکانی عێراق، گوتیشی"رۆژانە لە نێوان 250 بۆ 300 بارهەڵگر لە جۆرە جیاوازەکانی بەرهەمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان، رەوانەی ئەو شارانەی عێراق دەکرێن کە لە سنووری حکوومەتی فیدراڵدان، ئەمەش وەک پشتگیرییەک بۆ سەبەتەی خۆراکی تەواوی عێراق."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هێمن سەید موراد ئاماژەی بە رێکارە یاساییەکان کرد بۆ پاراستنی مافی جووتیاران و گوتی "ساڵانە لە وەرزی پێگەیشتنی بەرهەمەکانماندا، بۆ پاڵپشتیی جووتیاران و ساخکردنەوەی بەرهەمی ناوخۆ، باجێکی زۆر دەخەینە سەر بەرهەمی هاوردە یان بە تەواوی سنوورەکان دادەخەین. چونکە لەو وەرزانەدا هیچ پێویستییەکمان بە بەرهەمی دەرەکی نییە".

هەروەها گوتیشی: لە سەرەتای وەرزی پێگەیشتنی پەتاتەین، هاوردەکردن و هەناردەکردن بە وەرزە و کاتەکەی دیاریکراوە، چونکە وڵاتانی دیکەش (بە تایبەت سعوودیە) لەم وەرزانەدا گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆییان دەدەن و هاوردەی بەرهەمی دەرەکی رادەگرن.

دەشڵێت: بۆ وڵاتێکی وەکو ئیمارات، وەرزی هاوردە لە مانگی تەممووزەوە تاوەکو مانگی ئەیلوول دەبێت، ئێمەش لە هەرێمی کوردستان ساڵانە لەو ماوەیەدا بەرهەمەکانمان هەناردە دەکەین. هەرچەندە لە چەند رۆژی رابردوودا بڕێک پەتاتە لە پارێزگای دهۆکەوە رەوانەی دەرەوە کرا، بەڵام بۆ سنووری پارێزگای هەولێر، لە مانگی داهاتووەوە پرۆسەی هەناردە زۆر زیاتر دەبێت و گەشە دەکات، چونکە لەو کاتەدا بەرهەمی پەتاتەی هەولێر دەگاتە لووتکە.

لە ساڵی 2022 و 2023 دا، لە چوارچێوەی پرۆژەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بە بازاڕکردنی بەرهەمی خۆماڵی، هەنگوینی کوردستان یەکەمین بەرهەم بوو گەیەندرایە بازاڕەکانی ئەوروپا، بە تایبەتی بازاڕەکانی فەرەنسا.

دوای هەنگوین، برنجی ئاکرێ و تەحینی ئامێدی بە شێوەیەکی فراوانتر رەوانەی وڵاتانی ئەوروپا کران، لەوانە (سوید، ئەڵمانیا و بەریتانیا).

زۆرجار ناوی "هەنار" دەبیستین وەک یەکەمین بەرهەم، بەڵام هەنار (هەناری هەڵەبجە و زاخۆ) یەکەمین بەرهەم بوو کە بە بڕێکی زۆر و بە شێوەیەکی فەرمی هەناردەی وڵاتانی کەنداو (ئیمارات و قەتەر) کرا، نەک ئەوروپا.