فەرهاد پیرباڵ: پێویستە هاوشێوەی نەوت "سیاسەتی کەلتووری"مان هەبێت

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فەرهاد پیرباڵ، نووسەر و لێکۆڵەری ناسراوی کورد رایگەیاند، کردنەوەی یەکەمین پێشانگەی کتێبی کوردی هەنگاوێکی ستراتیژی و گرنگە بۆ نیشاندانی سەرمایە فیکرییەکانی گەلی کورد و جەخت لەوە دەکاتەوە کە پێویستە کتێبی کوردی بکرێتە بەرهەمێکی "خۆماڵی" و وەک سەرچاوەیەکی دارایی و کەلتووری سوودی لێ ببینرێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، فەرهاد پیرباڵ، لە کاتی بەشداریکردنی لە ستۆدیۆی کراوەی کوردستان24 لە ناو یەکەمین پێشانگەی کتێبی کوردی، ئاماژەی بەوە کرد "کورد تەنیا نەوت و بەرهەمە سروشتییەکانی نییە، بەڵکو خاوەنی ژمارەیەکی زۆر لە نووسەری دەستڕەنگین و کتێبی پڕبایەخە کە وەک سەرمایەیەکی نیشتمانی هەژمار دەکرێن."

ئەو نووسەرە باسی لەوەش کرد کە دەکرێت حکوومەت و بازرگانەکان کتێب وەک کاڵایەکی پڕ قازانج و سەرمایەیەکی ماددی ببینن، ئەویش لە رێگەی وەرگێڕانی بەرهەمە کوردییەکان بۆ سەر زمانە زیندووەکانی دیکەی جیهان و ساغکردنەوەیان لە بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا.

پیرباڵ داوای کرد گۆڕانکاری لە تێڕوانینی سیاسی بۆ کەلتوور بکرێت و وتی: "هەروەکو چۆن لە هەرێمی کوردستان سیاسەتی نەوت هەیە، پێویستە بە هەمان شێوە سیاسەتی کەلتووریشمان هەبێت و گرنگییەکی تەواو بە کتێبی نووسەران بدرێت، تاوەکو بەرهەمی نووسەرانی کورد بە خۆماڵی بکرێت."

سەبارەت بە رۆڵی خۆی لەم چالاکییەدا، فەرهاد پیرباڵ ئاشکرای کرد کە بیرۆکەی کردنەوەی ئەم پێشانگایە بە هەماهەنگی و کارکردنی هاوبەش لەگەڵ سەرپەرشتیاری پێشانگاکە داندراوە، بە ئامانجی خزمەتکردن بە کایەی ڕۆشنبیریی کوردی.

لە کۆتایی قسەکانیدا، پیرباڵ تیشکی خستە سەر پڕۆژە نوێیەکانی خۆی و رایگەیاند خەریکی سەرقاڵی ئەنجامدانی چەند لێکۆڵینەوەیەکی فەلسەفییە و لە پلاندایە لە داهاتوودا چەندین بەرهەمی نوێ و جیاواز پێشکەش بە کتێبخانەی کوردی بکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی حوزەیرانی 2026، بە بەشداری زیاتر لە 130 وەشانخانەی کوردی، یەکەمین پێشانگەی کتێبی کوردی لە هەولێر کرایەوە و بڕیار وایە تا هەفتەیەک بەردەوام بێت.