ئیسماعیل بەقایی: وەڵامی هەر هێرشێکی ئەمریکا دەدەینەوە

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران رایگەیاند، کێشەی سەرەکیی وڵاتەکەی لە دانوستانەکاندا لەگەڵ واشنتن، بۆ هەڵوێستە دژبەیەک و ناڕوونەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان دەگەڕێتەوە.

یەکشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، ئیسماعیل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە لێدوانێکدا بۆ تۆڕی " سی ئێن ئێن " رایگەیاند، واشنتن بە هێرشکردنە سەر کەشتییەکانی ئێران، رێککەوتنەکانی تایبەت بە ئاگربەست پێشێل دەکات و جەختیشی کردەوە: "وەڵامی هەر هێرشێک دەدەینەوە کە بکرێتە سەرمان".

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هۆشداریی دا، لەوەی کە ئێستا دۆخی ناوچەکە زۆر ناسەقامگیر و مەترسیدارە، ئەمەشی بۆ رەفتارە سەرکێشییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە و مامەڵەی نەگونجاوی ئەو وڵاتە بەرانبەر پرسی ئاگربەست گەڕاندەوە.

لە تەوەرێکی دیکەی قسەکانیدا، گوتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران داوای لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کرد، گەمارۆ ئابوورییەکان هەڵبگرێت و رێگە بدات سەروەت و سامانە بلۆککراوەکانی ئێران ئازاد بکرێن، تاوەکو بۆ خزمەتی هاوڵاتیانی ئێرانی بەکاربهێنرێن.

ئەم لێدوانەی ئیسماعیل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران دوای ئەوە دێت، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، رایگەیاند، ئەگەر لەگەڵ تاران بگەنە رێککەوتن، ئەوا ئەمریکا پێکەوە لەگەڵ ئێران کار دەکات بۆ کۆکردنەوە و لەناوبردنی هەموو یۆرانیۆمە پیتێنراوەکە، بەڵام هۆشداری دا، "ئەگەر رێکنەکەوین، بە توندترین شێوە هێرشی سەربازییان دەکەینە سەر تاوەکوو خۆمان ماددە ئەتۆمییەکان کۆبکەینەوە".

سەرۆکی ئەمریکا ئاشکرای کرد، هەردوولا زۆر نزیکن لە رێککەوتن، بەڵام ئێران بۆی نییە چەکی ئەتۆمی بەدەستی بهێنێت. هاوکات ترەمپ لەبارەی موجتەبا خامنەیی، رێبەری نوێی ئێرانەوە گوتی: "ئەو گەنجترە و پێم وایە عاقڵتر و لۆژیکیترە لە چاو ڕابردوودا." ترەمپ ئاشکرای کرد کە ئامادەیە راستەوخۆ لەگەڵ رێبەری نوێی ئێران گفتوگۆ بکات ئەگەر ئەویش بیەوێت، هەرچەندە تا ئێستا هیچ پەیوەندییەکی راستەوخۆ لە نێوانیاندا رووی نەداوە.

سەبارەت بە داراییە بلۆککراوەکانی تاران، ترەمپ جەختی کردەوە، هیچ رێککەوتنێکی نوێ نابێتە هۆی ئازادکردنی دەستبەجێی پارەکانی ئێران؛ ئەگەر ئەوان رەفتاریان باش بێت و کارێکی باش بکەن، ئینجا دەست بە قسەکردن لەو بارەیەوە دەکەین".

ترەمپ ستایشی موجتەبا خامنەیی، رێبەری نوێی ئێرانی کرد و بە "عاقڵتر و زیرەکتر" وەسفی کرد و گوتی ئامادەیە راستەوخۆ گفتوگۆی لەگەڵ بکات.

سەبارەت بە دۆخی سەربازی، ترەمپ گوتی: "ئێمە سوپای ئەوانمان بە تەواوی لەناو بردووە، تەنیا 21% بۆ 22%ـی مووشەکەکانیان ماوە." جەختیشی کردەوە کە 50 هەزار سەربازە ئەمریکییەکە لە ناوچەکە دەمێننەوە تاوەکو ئەرکەکە بە تەواوی کۆتایی دێت.

ترەمپ دانی بەوەدا نا کە فشارە ئابوورییەکانی سەر ئێران و داخستنی گەرووی هورمز بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین و پەین کیمیایی بۆ جووتیاران، بەڵام ئەمە باجێکی پێویست بووە بۆ رێگریکردن لە چەکی ئەتۆمی. بەڵێنی ئەوەشی دا کە "بە کۆتاییهاتنی جەنگ، نرخی نەوت وەک بەرد بە خێرایی دادەبەزێت."

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد، گەمارۆ دەریاییەکانی ئەمریکا کاریگەرییەکی "زۆر بەهێزی" هەبووە و ئابووریی ئێرانی بە تەواوی پەکخستووە. "ئابووریی ئەوان تێکشکا و سوپاکەیان لە نێو چووە؛ هێزی دەریایی، هێزی ئاسمانی و بەرگریی دژە فڕۆکەیان نەماوە." ترەمپ ئاشکرای کرد کە زۆربەی سەرکردە و ژەنەراڵەکانییان لە ئۆپەراسیۆنەکاندا کوژراون.

سەرۆکی ئەمریکا باسی لە هەوڵە دیپلۆماسییەکان کرد بۆ گەیشتن بە رێککەوتن و گوتی ئەم هەوڵانە لەسەر داوای "کۆمەڵێک کەسی زۆر باش و بەڕێز" بووە، بەتایبەتی ئاماژەی بە پاکستان کرد و باسی لەوە کرد، "پاکستان، بەتایبەت مارشاڵ و سەرۆکوەزیرانەکەیان، رۆڵێکی گرنگیان لەم نێوەندگیرییەدا گێڕاوە."

ترەمپ رایگەیاند، ئێستا ئاگربەستێکی کاتی لە ئارادایە و زۆر نزیکن لە واژۆکردنی ڕێککەوتنێکی کۆتایی. گوتیشی: "ئێمە زۆر نزیکین لە رێککەوتن، ئەگەر رێککەوتنیش نەکرێت، ئەوا بە شێوەیەکی تر ئەرکەکە تەواو دەکەین. لە هەردوو حاڵەتدا ئێمە سەرکەوتووین."