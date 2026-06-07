حزبوڵڵای عێراق هەڕەشەی لێدانی بنکە و بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە عێراق و ناوچەکە دەکات

پێش 32 خولەک

حزبوڵڵای عێراق رایگەیاند، لە ئەگەری هەر دەستوەردانێکی واشنتن لە پێکدادانەکانی نێوان ئێران و ئیسرائیل، بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا دەکاتە ئامانج.

یەکشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، حزبوڵڵای عێراق لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "ئەگەر ئەمریکا دەستوەردان بکات لەم پێکدادانە و بۆردومانانەی ئێران بۆ سەر ئیسرائیل، ئێمە بنکە و بەرژەوەندییەکانی ئەو وڵاتە لە عێراق و ناوچەکەدا دەکەینە ئامانج."

ئەم هەڵوێستەی گرووپە چەکدارە عێراقییەکە دوای ئەوە دێت کە ئێران بە موشەک چەند ناوچەیەکی باکووری ئیسرائیلی بۆردومان کرد، ئەمەش وەک وەڵامدانەوەیەک بۆ فراوانبوونی هێرشە سەربازییەکانی ئیسرائیل لە لوبنان و بەتایبەت لە زاحیەی باشووری بەیروت.

لەلایەکی دیکەوە، سوپای ئیسرائیل رایگەیاند، لە ئامادەباشی تەواودایە بۆ رووبەڕووبوونەوەی هێرشە موشەکییەکانی ئێران، هاوکات سەرچاوە میدیاییەکان ئاماژەیان بەوە کردووە، دەنگی تەقینەوەی گەورە لە باکووری ئیسرائیل بیستراوە.

هاوکات لەگەڵ ئەم پەرەسەندنانە، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران هێرشی توندی کردە سەر ئەمریکا و ئیسرائیل و رایگەیاند، ئەوان تەنها بە زمانی هێز تێدەگەن، قالیباف کە هاوکات سەرۆکی شاندی دانوستانکاری تارانە لەگەڵ واشنتن، گوتی: "ئەوان پابەندی ئاگربەست نین و بڕوایان بە دیالۆگ نییە، بە گەمارۆدان و پێشێلکردنی رێککەوتنەکان لە لوبنان نیشانیان دا کە تەنها زمانی هێز دەزانن."