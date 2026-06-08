کەتایبی حزبوڵڵای عێراقی هەڕەشە لە ئەمریکا دەکەن

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کەتایبی حزبوڵڵای عێراقی و گرووپە چەکدارەکانی سەر بە "بەرەی مقاوەمە" هۆشداری دەدەنە ئەمریکا و رایدەگەیەنن، ئەگەر خاکی عێراق یان هاوکاری لۆجستی بۆ هێرشکردنە سەر ئێران بەکاربهێنرێت، هەموو بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق دەکەنە ئامانج.

رۆژی دووشەممە 8ی حوزەیرانی 2026، گرووپە چەکدارەکانی سەر بە بەرەی مقاوەمە لە بەیاننامەیەکدا هۆشدارییان داوە لەوەی کە ئەگەر ئیسرائیل هێرش بکاتە سەر ئێران و ئەمریکاش هاوکاری لۆجستی یان ئاسمانی پێشکەش بکات، ئەوا ئەوان دەست ناپارێزن لە بە ئامانجگرتنی بنکەکانی ئەمریکا لە ناوخۆی عێراق.

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، کەتایبی حزبوڵا ئاماژەیان بەوە کردووە کە هەر جۆرە هاوکارییەکی ئەمریکا بۆ ئیسرائیل، وەک بەکارهێنانی ئاسمانی عێراق یان پێشکەشکردنی چەک و تەقەمەنی، وا دەکات هەموو بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا ببنە ئامانجی رەوای ئەوان.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هاتووە، بنکەی لۆجستی "ڤیکتۆریا" لە نزیک فرۆکەخانەی بەغدا یەکێک دەبێت لە ئامانجە سەرەکییەکان و رایدەگەیەنن کە ئامادەکاریی تەواویان کردووە بۆ وەڵامدانەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو لە ناوچەکەدا.

ئەم هەڕەشانەی گرووپە چەکدارەکانی عێراق لە کاتێکدایە کە گرژییەکانی نێوان ئێران و ئیسرائیل گەیشتووەتە ئاستێکی باڵا و مەترسی هەڵگیرسانی جەنگێکی فراوان لە ناوچەکەدا هەیە.