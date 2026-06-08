پاکستان وردەکاری نوێ لەبارەی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران ئاشکرا دەکات

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سەرۆکوەزیرانی پاکستان رایگەیاند، ئامانجی کۆتایی لە دانوستانەکانی ئاشتی نێوان ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە لێواری بەدیهاتنە، داواشی لە هەموو لایەنەکانی ململانێکە کرد دان بە خۆیاندا بگرن.

دووشەممە 7ـی حوزەیرانی 2026، شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان رایگەیاند، گفتوگۆکان لە نێوان تاران و واشنتن، کە ئامانجیان کۆتاییهێنانە بە گرژییەکان و جەنگ لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، لەرێگەی نێوەندگیری پاکستانەوە بەردەوامن، سەرەڕای پەرەسەندنی سەربازی ئەم دواییەی لەگەڵ ئیسرائیل.

لای خۆیەوە ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران گوتی: "راوێژە دیپلۆماسییەکان بە شێوەیەکی سروشتی لە هەموو بارودۆخێکدا بەردەوام دەبن."

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدایە، سوپای ئیسرائیل ئەنجامدانی هێرشی ئاسمانی بۆ سەر چەند ئامانجێکی سەربازی سەر بە ئێران لە ناوچەکانی رۆژئاوا و ناوەڕاستی ئەو وڵاتە رایگەیاند، لە نێویاندا کۆمەڵگەی پترۆکیمیایی لە ماهشەهر لە باشووری رۆژئاوای ئێران، ئەمەش چەند کاتژمێرێک دوای هاویشتنی مووشەکی ئێرانی بەرەو ئیسرائیل.

سوپای ئیسرائیل ئاماژەی بەوەش کردووە، ئۆپەراسیۆنەکە بە رێنمایی دەزگای هەواڵگری سەربازی ئەنجامدراوە و هێزی ئاسمانی چەند پێگەیەکی سەربازی لە ناوخۆی ئێران بۆردومان کردووە.

لە بەرامبەردا، تەلەفزیۆنی ئێران بڵاویکردەوە، تەقینەوە لە تاران، تەورێز و ئەسفەهان روویانداوە، ئاژانسی "مێهر"یش باسی لە بیستنی دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە تاران کرد، ئاژانسی "تەسنیم"یش ئاماژەی بە تەقینەوە لە دەوروبەری شاری کەرەج کرد.