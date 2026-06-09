مەسرور بارزانی و داودئۆغڵۆ جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەولێر و ئەنقەرە دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی حوزەیرانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئەحمەد داودئۆغڵو، سەرۆکی پارتی ئاییندە و سەرۆک وەزیرانی پێشووتری تورکیا کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارەکەدا کە ئەرمان تۆپچو، کونسوڵی گشتیی تورکیاش لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو؛ بیروڕا لەبارەی دوایین گۆڕانکاری و پەرەسەندنەکانی دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "هەردوولا جەختیان لە گرنگیی بەهێزترکردنی پەیوەندییەکان و پەرەپێدانی هاریکاری و هاوئاهەنگیی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا کردەوە".