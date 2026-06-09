کونسوڵی فەرەنسا سوپاسی رۆڵی سەرۆک بارزانی دەکات

یان برێم جەخت لە بەردەوامیی پەیوەندییەکانی نێوان پاریس و هەولێر دەکاتەوە

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سەرۆک بارزانی، ستایشی پێگەی فەرەنسا لە پاڵپشتیکردنی دۆزی رەوای گەلی کوردستان لە قۆناغە جیاوازەکاندا کرد و هاوکات کونسوڵی فەرەنساش جەختی لە بەردەوامیی ئەم هاوبەشییە مێژووییە کردەوە.

رۆژی سێشەممە، 9ـی حوزەیرانی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، لە پیرمام، پێشوازی لە یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەولێر کرد.

بارەگای بارزانی، لە راگەیەنراوێکدا باسی لەوە کرد، لە دیدارەکەدا کونسوڵی گشتیی فەرەنسا خۆشحاڵیی خۆی بە دیداری سەرۆک بارزانی دەربڕی و جەختی لە بەردەوامبوون و گرنگیی پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و فەرەنسا کردەوە.

هاوکات کونسوڵی فەرەنسا، سوپاسی ڕۆڵی بەرچاوی سەرۆک بارزانی کرد لەو پاڵپشتی و هەوڵانەی کە هەیبووە لەپێناو بنیادنان، پەرەپێدان و بەردەوامیی پەیوەندییە دوولایەنەکانی نێوان هەردوولا.

لای خۆیەوە، سەرۆک مەسعود بارزانی بەخێرهاتنی کونسوڵی گشتیی فەرەنسا کرد و ئاماژەی بەوە دا کە فەرەنسا لە سەرجەم قۆناغە مێژووییەکاندا، رۆڵێکی گرنگ و بەرچاوی لە هاوکاریکردنی بزاڤی ڕزگاریخوازی گەلی کوردستاندا گێڕاوە.

سەرۆک بارزانی رایگەیاند: هەرێمی کوردستان هەمیشە شانازی بە پەیوەندیی مێژوویی و دۆستانەی لەگەڵ فەرەنسا دەکات.

بارودۆخی سیاسی و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە بە گشتی، پرۆسەی سیاسیی عێراق و پێشهاتەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکانی نێوان هەردوولا بوون.