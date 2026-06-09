ئەحمەد داودئۆغڵو: هەمیشە لە رێگەی کوردستان24ـەوە پەیامەکانم گەیاندووەتە گەلی کورد
ئەحمەد داودئۆغڵو، سەرۆکی پارتی ئاییندە و سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیا سەردانی کوردستان24ی کرد و رایگەیاند، بەردەوام لەگەڵ رێگەی کوردستان24ـەوە پەیامەکانی بە گەلی کورد گەیاندووە
سێشەممە 9ی حوزەریانی 2026، ئەحمەد داودئۆغڵو، سەرۆکی پارتی ئاییندە و سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیا سەردانی دامەزراوەی کوردستان24ـی کرد و لەلایەن شاهۆ تەیب بەڕێوەبەری دامەزراوەکە، پێشوازی لێکرا و لە کۆبوونەوەیەکدا، داودئۆغڵو رایگەیاند، پێشتر و ئێستاش لە رێگەی کوردستان24ـەوە پەیامەکانی بە گەلی کورد گەیاندووە.
ئەمشەو کاتژمێر 21:00 بە کاتی هەولێر، کوردستان24 هەڤپەیڤینێکی تایبەت لەگەڵ ئەحمەد داودئۆغڵو، بڵاو دەکاتەوە کە باس لە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و ئەنقەرە، پرۆسەی ئاشتی، دۆخی ناوچەکە و چەند پرسێکی دیکە دەکات.