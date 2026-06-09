سەرۆک بارزانی پێشوازی لە سەرۆک وەزیرانی پێشووتری تورکیا دەکات

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سەرۆک بارزانی و ئەحمەد داودئۆغلۆ لە کۆبوونەوەیەکدا لە پیرمام جەختیان لە گرنگی دەستەبەرکردنی ئاشتی و پاراستنی ئارامیی ناوچەکە کردەوە.

بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ سێشەممە 9ـی حوزەیرانی 2026، لە پیرمام سەرۆک بارزانی پێشوازی لە ئەحمەد داودئۆغڵو سەرۆکی پارتی ئاییندە و سەرۆک وەزیرانی پێشووتری تورکیا کرد.

هەروەها ئاماژە بەوەکراوە، لە دیدارەکەدا بیروڕا لە بارەی بارودۆخی سیاسی و دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و مەترسی و ئالنگارییەکانی بەردەم داهاتووی ناوچەکە ئاڵوگۆڕکرا، هەردوولا جەختیان لە گرنگی دەستەبەرکردنی ئاشتی و پاراستنی ئارامیی ناوچەکە کردەوە.