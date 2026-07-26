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سیاسی

مەکتەبی رێکخستنی پارتی و مەڵبەندی 3ـی یەکێتی لە هەولێر کۆبوونەوە

کوردستان مەکتەبی رێکخستن پارتی دیموکراتی کوردستان مەڵبەندی سێی یەکێتی

 بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای ھەولێری پارتی دیموکراتی کوردستان، پێشوازی لە شاندێکی مەڵبەندی 3ـی ھەولێری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کرد و، لە دیدارەکەدا، رووداو و پێشھاتەکانی ناوچەکە بەگشتی و پەیوەندییەکان تاوتوێ کران.

یەکشەممە، 26ـی تەممووزی 2026، دکتۆر پشتیوان سادق، بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای ھەولێری پارتی دیموکراتی کوردستان، بە ئامادەبوونی ھەڤاڵانی یاریدەدەر و بەرپرسی بەشەکانی مەکتەبی رێکخستن، پێشوازیی کرد لە ڕێباز بێرکۆتی، لێپرسراوی مەڵبەندی 3ـی ھەولێری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و شاندێکی یاوەری.

لە میانەی دیدارەکەدا، رووداو و پێشھاتەکانی ناوچەکە بەگشتی و پەیوەندییەکان تاوتوێ کران، هاوکات جەخت لە گرنگیی کاری پێکەوەیی، یەکڕیزی و تەبایی لەپێناوی بەرژەوەندیی گشتییدا کرایەوە، وێڕای دەربڕینی گەشبینی و بەرزنرخاندنی ھەوڵەکان لەپێناو تێپەڕاندنی چەقبەستوویی پرۆسە سیاسییەکان.

 
 
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