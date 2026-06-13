سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، لە پەیامێکی سەرەخۆشیدا هاوخەمی خۆی بۆ کۆچی دوایی باوکی محەمەد سەمعان کەنعان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی دەربڕی.

دەقی پرسەنامەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان



بەڕێز محەمەد سەمعان کەنعان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقی؛

بۆ کۆچی دوایی باوکی بەڕێزتان ، پرسە و سەرەخۆشی لە ئێوە و بنەماڵە بەڕێزەکەتان دەکەم ، خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە بنەماڵەکەتان ببەخشێت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان