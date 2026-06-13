تاران: گەرووی هورمز هاوشێوەی نەوت بە نیشتمانی دەکرێت

پێش 20 خولەک

سەرۆکی لیژنەی ئاسایشی نیشتمانی لە پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، پلانی وڵاتەکەی بۆ بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز دەستپێشخەرییەکی هەمیشەیییە و هاوشێوەی پڕۆسەی نیشتمانیکردنی نەوتە لە مێژووی ئێراندا.

ئەمڕۆ شەممە، 13ـی حوزەیرانی 2026، ئیبراهیم عەزیزی، سەرۆکی لیژنەی ئاسایشی نیشتمانی لە پەرلەمانی ئێران رایگەیاند، ئەو پڕۆژەیاسایەی لە پەرلەمانی وڵاتەکەی بۆ رێکخستنی کاروباری هاتوچۆ لە گەرووی هورمز ئامادە کراوە، پڕۆژەیەکی گشتگیر و تەواوە، گوتیشی "ئەو پلانەی بۆ دابینکردنی ئاسایش و گەشەپێدانی کەنداو و گەرووی هورمز دانراوە، دەستپێشخەرییەکی مێژوویی و هەمیشەیییە."

عەزیزی ئاماژەی بەوەش کرد، ئێران لەسەر بنەمای بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی وەڵامی هەر هەڕەشەیەک دەداتەوە و لە ناوچەکەدا پەیڕەوی سیاسەتێکی عەقڵانی دەکات.

پێشتریش، موحسین زەنگەنە، ئەندامی لیژنەی پلاندانان و بودجە لە پەرلەمانی ئێران رایگەیاندبوو، ئێران بۆ هەر کەشتییەک کە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت، بڕی 1.5 بۆ 2 ملیۆن دۆلار وەک رسومات وەردەگرێت. ئاماژەی بەوەش کردبوو کە پارەکە بە شێوەی کاش، دراوی دیجیتاڵی یان ئاڵوگۆڕی کاڵا وەردەگیرێت.

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدایە، شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیرانی پاکستان رایگەیاندووە، وڵاتەکەی هەوڵێکی چڕ بۆ نێوەندگیری لە نێوان ئەمریکا و ئێران دەدات و گەیشتن بە رێککەوتنی ئاشتی لە هەموو کاتێک نزیکترە.

هاوکات، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە نوێترین پەیامیدا رایگەیاندووە، وڵاتەکەی کۆتایی بە شەڕ لەگەڵ ئێران هێناوە، ئەوەش دوای ئەوەی تاران رازی بووە کە نەبێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی.