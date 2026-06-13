فڕۆکەیەکی سەربازیی هیندستان کەوتە خوارەوە

پێش دوو کاتژمێر

سوپای هیندستان رایگەیاند، فڕۆکەیەکی سەربازیی وڵاتەکەی کەوتە خوارەوە و بەهۆیەوە پێنج سەرنشین گیانیان لەدەست دا.

هێزی ئاسمانیی هیندستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، فڕۆکەیەکی سەربازی لە جۆری ئەنتۆنۆڤ (ئەن-32) لە باکووری رۆژهەڵاتی هیندستان کەوتووەتە خوارەوە.

لە رووداوەکەدا پێنج ئەندامی هێزە ئاسمانییەکان گیانیان لەدەست داوە و تەنیا یەکێک لە فڕۆکەوانەکانی ناو فڕۆکەکە رزگاری بووە و ئێستا چارەسەری پزیشکی وەردەگرێت.

سوپای هیندستان سەرەخۆشی لە کەسوکاری قوربانییەکان کرد و روونیشی کردەوە، لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەیان بۆ دۆزینەوەی هۆکاری سەرەکیی کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەکە پێکهێناوە.

رووداوی کەوتنەخوارەوەی فڕۆکە سەربازییەکان لە هیندستان پێشتریش رووی داوە، بەتایبەتی فڕۆکەی جۆری (ئەن-32) تاوەکوو ئێستا رووبەڕووی چەندین کێشەی تەکنیکی بووەتەوە.

ئەم فڕۆکەیە دروستکراوی سەردەمی یەکێتیی سۆڤیەتە و بۆ هەڵفڕین و گواستنەوە لە ناوچە سەخت و شاخاوییەکاندا بەکار دەهێندرێت.

لە ساڵی 2019 فڕۆکەیەکی هەمان جۆر دوای هەڵفڕینی لە بنکەی ئاسمانیی یۆرهات بەرەو ویلایەتی ئاروناچال پرادیش لە نزیک سنووری چین کەوتە خوارەوە و لەو رووداوەدا 13 سەرنشین گیانیان لەدەست دا.

ئێستا هێزی ئاسمانیی هیندستان نزیکەی 100 فڕۆکەی گواستنەوەی لەو جۆرە هەیە بۆ راپەڕاندنی ئەرکە لۆجستییەکانی.