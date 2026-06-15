عێراق: رێککەوتنی ئێران و ئەمریکا نرخی وزە جێگیر دەکات

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ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حزەیرانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەندراوێکدا، پێشوازیی وڵاتەکەی بۆ گەیشتن بە یاداشتنامەی لێکگەیشتن لە نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەمریکا دەربڕی و پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ دیالۆگ و چارەسەری دیپلۆماسی دوپاتکردەوە.

وەزارەتی دەرەوە پیرۆزبایی نزیکبوونەوەی رێککەوتن لە ئێران و ئەمریکا کرد و هیوای خواست ئەم هەنگاوە ببێتە بنەمایەک بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا، هاوکات عێراق، رۆڵی پاکستان و قەتەر بەرز نرخاند بۆ هەوڵە سەرکەوتووەکانیان لە نێوەندگیری و پشتیوانیکردنی پڕۆسەی دانوستانەکان کە بووەتە هۆی کۆتاییهێنان بە کردەوە سەربازییەکان.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "هەڵوێستی عێراق هەمیشە لەسەر بنەمای رەتکردنەوەی شەڕ و پەنابردن بۆ گفتوگۆ بووە وەک تەنیا رێگە بۆ چارەسەری ناکۆکییەکان." ئاماژەی بەوەش کرد، عێراق بەهۆی ئەوەی پێشتر قوربانییەکی گەورەی دەستی ململانێ و شەڕەکان بووە، ئێستا زیاتر لە هەر کاتێک سوورە لەسەر رێگریکردن لە گرژی و رووبەڕووبوونەوەی نوێ لە ناوچەکەدا.

لەبارەی کردنەوەی گەرووی هورمز لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوە هاتووە، ئەم هەنگاوە بایەخێکی گرنگی هەیە بۆ گەرەنتیکردنی گەیشتنی نەوت و گاز بە بازاڕەکانی جیهان و سەقامگیرکردنی نرخی وزە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە، عێراق بەردەوام دەبێت لە گێڕانی رۆڵی هاوسەنگی خۆی بۆ نزیککردنەوەی دیدگای وڵاتانی ناوچەکە و کارکردن بۆ بنیاتنانی سیستەمێکی ئاسایشی بەکۆمەڵ کە گەشەپێدان و خۆشگوزەرانی بۆ گەلانی ناوچەکە دەستەبەر بکات.