سیاسی

عێراق: رێککەوتنی ئێران و ئەمریکا نرخی وزە جێگیر دەکات

عێراق وەزارەتی دەرەوەی عێراق

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حزەیرانی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەندراوێکدا، پێشوازیی وڵاتەکەی بۆ گەیشتن بە یاداشتنامەی لێکگەیشتن لە نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەمریکا دەربڕی و پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ دیالۆگ و چارەسەری دیپلۆماسی دوپاتکردەوە.

وەزارەتی دەرەوە پیرۆزبایی نزیکبوونەوەی رێککەوتن لە ئێران و ئەمریکا کرد و هیوای خواست ئەم هەنگاوە ببێتە بنەمایەک بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکەدا، هاوکات عێراق، رۆڵی پاکستان و قەتەر بەرز نرخاند بۆ هەوڵە سەرکەوتووەکانیان لە نێوەندگیری و پشتیوانیکردنی پڕۆسەی دانوستانەکان کە بووەتە هۆی کۆتاییهێنان بە کردەوە سەربازییەکان.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "هەڵوێستی عێراق هەمیشە لەسەر بنەمای رەتکردنەوەی شەڕ و پەنابردن بۆ گفتوگۆ بووە وەک تەنیا رێگە بۆ چارەسەری ناکۆکییەکان." ئاماژەی بەوەش کرد، عێراق بەهۆی ئەوەی پێشتر قوربانییەکی گەورەی دەستی ململانێ و شەڕەکان بووە، ئێستا زیاتر لە هەر کاتێک سوورە لەسەر رێگریکردن لە گرژی و رووبەڕووبوونەوەی نوێ لە ناوچەکەدا.

لەبارەی کردنەوەی گەرووی هورمز لە راگەیەندراوەکەی وەزارەتی دەرەوە هاتووە، ئەم هەنگاوە بایەخێکی گرنگی هەیە بۆ گەرەنتیکردنی گەیشتنی نەوت و گاز بە بازاڕەکانی جیهان و سەقامگیرکردنی نرخی وزە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە، عێراق بەردەوام دەبێت لە گێڕانی رۆڵی هاوسەنگی خۆی بۆ نزیککردنەوەی دیدگای وڵاتانی ناوچەکە و کارکردن بۆ بنیاتنانی سیستەمێکی ئاسایشی بەکۆمەڵ کە گەشەپێدان و خۆشگوزەرانی بۆ گەلانی ناوچەکە دەستەبەر بکات.

 

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,