بەڕاک گەیشتە بەغدا و ئامانجی سەردانەکەی ئاشکرا دەکات

پێش کاتژمێرێک

تۆم بەڕاک لە بەغدایە و پشتگیریی واشنتن بۆ حکوومەتەکەی عەلی زەیدی دووپات دەکاتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" گەیشتنی خۆی بۆ شاری بەغدا راگەیاند و خۆشحاڵی و شانازیی خۆی نیشان دا بە گەڕانەوەی بۆ پایتەختی عێراق و کۆبوونەوەی لەگەڵ تیمی باڵیۆزخانەی وڵاتەکەی بە سەرۆکایەتیی جۆشوا هاریس، کاربەڕێکەری باڵیۆزخانە.

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوە دا، هەر ئەمڕۆ لەگەڵ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ کۆدەبێتەوە بە مەبەستی گەیاندنی پەیامی پاڵپشتیی دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا بۆ حکوومەتە نوێیەکەی عێراق.

بەڕاک باسی لەوەش کردووە، لەگەڵ سەرۆکوەزیران گفتوگۆ لەسەر هاوبەشیی نێوان هەردوو وڵات دەکەن بۆ دیاریکردنی ئاراستەیەکی نوێ بە ئامانجی بنیاتنانی پێوەندییەکی بەهێز، هاوسەنگ و بەسوود بۆ بەرژەوەندیی باڵای هاوبەشی نێوان ئەمریکا و کۆماری عێراق.

Happy and honored to be back in Baghdad, meeting with our great U.S. Embassy team led by Chargé d’Affaires Joshua Harris. Today I will meet with Prime Minister Al-Zaidi to convey President Trump’s support for his government, and discuss our partnership on a new direction for a… pic.twitter.com/Ds3FY8LIvg — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 15, 2026

بڕیارە دوای بەغدا، نێردەی سەرۆکی ئەمریکا سەردانی هەولێری پایتەخت بکات و لەگەڵ گەورە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان کۆببێتەوە.

لەمبارەوە نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، "ئەمە یەکەم جارە تۆم بەڕاک بە فەرمی وەک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا دێتە هەولێر و بە دڵنیاییەوە ئەو بابەتانەی پەیوەندییان بە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە هەیە بە گشتی باس دەکرێن؛ تاوەکو هەماهەنگیی زیاتر لە نێوان هەموو لایەکاندا دروست بێت".

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆیی هەرێمی کوردستانیش، نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوە دا، دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی لە جێگەی خۆیەتی و جەختی کردەوە، لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان بەردەوام لەسەر هێڵن.

رۆژی یەکشەممە، 31ی ئایاری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، تۆم بەڕاکی وەک نێردەی تایبەتی خۆی بۆ عێراق و سووریا دەستنیشان کرد.