زیاتر لە سەدا 90ـی هاووڵاتییانی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابینکراوە

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند بڕی سێ ملیار دیناری وەک داشکاندن بۆ هاوبەشان کراوە.

لەچوارچێوەی پڕۆژەی رووناکیی حکوومەتی هەریمی کوردستان، لە مانگی چواردا نیوەی ماڵان لە پڕۆژەکە کەمتر لەم بڕانەی خوارەوەیان بەکارهێناوە و بۆیان گەڕاوەتەوە: لیستەکە بەگوێرەی پارێزگاکان بەوشێوەیەیە: هەولێر 54,000 هەزار دینار، سلێمانی 41 هەزار دینار، دهۆک 57 هەزار دینار، هەڵەبجە 35 هەزار دینار. هاوکات

لەگەڵ ئەوەش تاوەکو ئەمڕۆ، زیاتر لە 90٪ی هاوڵاتیانی کوردستان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابینکراوە لەڕێگای پڕۆژەی ڕووناکی.

بەپێی نرخە نوێیەکان، 80٪ی هاووڵاتیان، بەتایبەتی کەمدەرامەتان، بەردەوام پارەیەکی کەمتر دەدەن لە جاران بە بەراورد بەو پارەیەی پێشتر دەیاندا بۆ کارەبای مۆلیدە و کارەبای نیشتمانی.

بۆ یەکەم جار لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی 2024، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پڕۆژەی رووناکی راگەیاند.

دواتر لە مانگی ئایاری ئەمساڵ، ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەکۆی دەنگ لەسەر نرخە نوێیەکانی کارەبا بڕیاریدا لەچوارچێوەی پڕۆژەی رووناکی بۆ دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان تاوەکو کۆتایی ساڵی 2026.

تا ساڵی 2026، بڕیارە کارەبای 24 کاتژمێری بۆ هەموو ماڵ و شوێنە بازرگانییەکانی کوردستان دابین بکرێت.