حزبوڵڵا : پڕۆژەی ئیسرائیل هەرەسی هێنا و شەڕ بەردەوام دەبێت

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نەعیم قاسم، ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان رایگەیاند، پڕۆژەی ئیسرائیل لە ناوچەکەدا تێکشکا و بەرەی مقاوەمە رێگەی نەداوە ئیسرائیل کۆنترۆڵی خاکەکەیان بکات یان ئامانجەکانی بپێکێت، هاوکات حزبوڵڵای عێراقیش دەڵێت،"شەڕ هێشتا کۆتایی نەهاتووە".

چوارشەممە 17ـی حوزەیرانی 2026، نەعیم قاسم ئەمینداری گشتی حزبوڵڵای لوبنان لە وتارێکدا رایگەیاند، گەلی ئێران و بەرەی مقاومە و گەلانی ئازادیخوازی جیهان شایستەی پیرۆزبایین بۆ ئەم سەرکەوتنە گەورەیە، گوتیشی: "کۆماری ئیسلامیی ئێران رۆڵێکی سەرەکی هەبووە لە بەهێزکردنی لوبنان بۆ راوەستانەوە بەرامبەر دەستدرێژییەکان و شکستهێنان بەو هەوڵانەی کە ئامانجیان رووخاندنی رژێمی ئێران بوو"، هەروەها جەختی کردەوە ئێستا هاوسەنگیی هێز لە ناوچەکەدا بەرەو گۆڕانکاری دەچێت.

هاوکات، ئەبو حوسێن حەمداوی، ئەمینداری گشتیی کەتائیبی حزبوڵڵای عێراق، لە بەیاننامەیەکدا بە بۆنەی هاتنی مانگی موحەرەم رایگەیاند: "شەڕ هێشتا کۆتایی نەهاتووە." حەمداوی ئاماژەی بەوە کرد، هەرچەندە گەڕێکی شەڕ بە سەرکەوتن کۆتایی هاتووە، بەڵام قۆناغی مەترسیدارتر و دژوارتر لە پێشە، بۆیە پێویستە هێزەکانیان لەوپەڕی ئامادەباشیدا بن و دەستیان لەسەر پەلەپیتکە بێت.

ئەمینداری حزبوڵڵای عێراق راشیگەیاند، ناتوانرێت متمانە بە بەڵێنەکانی دوژمن بکرێت و پشتگوێخستنی پلانەکانی ئەوان نیشانەی ساویلکەییە، هەروەها گوتیشی، ئەوان بەرپرسن لە کوشتنی سەرکردەکان و هەزاران کەس لە غەززە، لوبنان، یەمەن و عێراق، بۆیە ئەم شەڕە وەک شەڕی حەق و باتڵ تا بەدیهێنانی دادپەروەری و رووخانی عەرشی ستەمکاران بەردەوام دەبێت.