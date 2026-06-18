پێشمەرگە و سوپای عێراق ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشیان ئەنجامدا

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاندووە، لە سنووری گوندەکانی کەندێناوە و سنووری چیاکانی قەرەچوخ گوماندەکرا مۆڵگە و حەشارگەی چەکدارانی داعش و چکدارە نەناسراوەکانی لێبێت، بۆیە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشیان لەگەڵ سوپای عێراق ئەنجامدا.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 18ـی حوزەیرانی 2026، وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، بۆ دابین کردنی ئاسایش و ئارامی زیاتر بۆ هاوڵاتیانی ناوچەکە، ئەمڕۆ هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق، لە سنوری گوندەکانی کەندێناوە و زنجیرە چیاکانی قەرەچوخ ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشیان ئەنجام دا.

وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بەوەدا، ئامانج لە ئۆپەراسیۆنەکە گەڕان و پشکنینبوو بۆ ئەو ناوچانەی گومانی لێدەکرا مۆڵگە و حەشارگەی چەکدارانی داعش و چکدارە نەناسراوەکانی لێبێت.

باس لەوەش کراوە، لە ئۆپەراسیۆنەکەدا، لیوای 18ـی پیادەی وەزارەتی پێشمەرگە و فیرقەی 14ـی سوپای عێراق بەشداربوون، تیایدا سنوری ناوچەی کەندێناوە و زنجیرە چیاکانی قەرەچوغ کێوماڵ کران.