تیک تۆک نزیکەی 5 ملیۆن هەژماری خەڵکی عێراق دەتەکێنێت

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پلاتفۆرمی تیک تۆک راپۆرتی تایبەت بە جێبەجێکردنی رێنمایییەکانی کۆمەڵگەی بۆ چارەکی چوارەمی ساڵی 2025 بڵاوکردەوە.

پێنجشەممە 18ـی حوزەیرانی 2026، لە راپۆرتێکدا کە پلاتفۆڕمی تیک تۆک لە بارەی ڤیدیۆ و چالاکی بەکارهێنەرانییەوە بڵاویکردووەتەوە، عێراق لە ریزبەندی یەکەمی ئەو وڵاتانە دێت کە زۆرترین سەرپێچی رێنماییەکانی تیک تۆکی تیادا تۆمارکراوە کە ملیۆنان ڤیدیۆ و هەژماری سەرپێچیکار سڕدراونەتەوە، ئەمەش وەک پابەندییەک بۆ پاراستنی بەکارهێنەران و رێگەگرتن لە پێشێلکارییەکان.

بەپێی ئامارەکانی ناو راپۆرتەکە، تیک تۆک لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا زیاتر لە 11.7 ملیۆن مقتەع ڤیدیۆی سڕیوەتەوە، لەم نێوەندەدا، عێراق زۆرترین رێژەی سڕینەوەی تێدا تۆمارکراوە کە گەیشتووەتە 4.69 ملیۆن ڤیدیۆ. رێژەی سڕینەوە لە وڵاتانی دیکە بەم شێوەیە بووە:

· سعودیە: 2.9 ملیۆن ڤیدیۆ.

· میسر: 2.38 ملیۆن ڤیدیۆ.

· لوبنان: زیاتر لە یەک ملیۆن ڤیدیۆ.

· ئیمارات: 787 هەزار ڤیدیۆ.

تیک تۆک ئاماژەی بەوەش کردووە، رێژەی 99.9%ی ئەم ڤیدیۆیانە بە شێوەیەکی پێشوەختە و پێش ئەوەی لە لایەن بەکارهێنەرانەوە سکاڵایان لەسەر تۆمار بکرێت، لە لایەن سیستەمی زیرەکی پلاتفۆرمەکەوە ناسراونەتەوە و سڕدراونەتەوە.

لە لایەکی دیکەوە، تیک تۆک جەختی لەسەر پاراستنی منداڵان و مێردمنداڵان کردووەتەوە، لەو چوارچێوەیەدا، نزیکەی 23.8 ملیۆن هەژمار کە گومان دەکرا تەمەنی خاوەنەکانیان لە خوار 13 ساڵەوە بێت، لەگەڵ 147.7 ملیۆن هەژماری وەهمی لە سەرانسەری جیهاندا سڕدراونەتەوە.

سەبارەت بە پەخشی راستەوخۆ (Live)، راپۆرتەکە ئاشکرای کردووە، زیاتر لە 42.8 ملیۆن پەخشی راستەوخۆ راگیراون و سەدان هەزار بەکارهێنەری سەرپێچیکار لە ئەنجامدانی پەخشی راستەوخۆ قەدەغە کراون.

کۆمپانیای تیک تۆک جەخت دەکاتەوە، ئەم رێکارانە بەشێکن لە ستراتیژی بەردەوامیان بۆ دابینکردنی ژینگەیەکی دیجیتاڵیی ئارام و بەهێزکردنی متمانەی بەکارهێنەران لە رێگەی بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو و چاودێری مرۆیی پسپۆڕ.