ئەمڕۆ رۆژی جیهانی نەهێشتنی توندوتیژی سێکسییە لەکاتی شەڕدا

چارەنووسی زیاتر لە 1215 ئافرەتی ئێزدی هێشتا نادیارە

پێش 58 خولەک

بەبۆنەی رۆژی جیهانیی نەهێشتنی توندوتیژی سێکسی لە کاتی شەڕدا، لە دهۆک رێوڕەسمێک بۆ بیرهێنانەوەی ئازارەکانی ئافرەتانی ئێزدی بەڕێوەچوو؛ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش رایدەگەیەنێت، تاوەکو ئێستا توانراوە 3590 رفێندراو رزگار بکرێن.

لە رۆژی جیهانیی نەهێشتنی توندوتیژی سێکسی لە کاتی شەڕدا، لە شاری دهۆک چالاکییەک بۆ بەرزراگرتنی قوربانیانی ئافرەتی ئێزدی بەڕێوەچوو. لە چالاکییەکەدا کەسوکاری قوربانییان جارێکی دیکە باسیان لەو تاوانە مرۆییانە کردەوە کە رێکخراوی تیرۆریستی داعش دەرهەق بە کچ و ژنانی ئێزدی ئەنجامی داون.

بەگوێرەی دوایین ئامارەکان، حکوومەتی هەرێمی کوردستان توانیویەتی 3590 رفێندراوی ئێزدی لە دەستی تیرۆریستان رزگار بکات، کە 1213یان ئافرەتن. بەڵام چیرۆکی ئازارەکانی ئێزدییەکان هێشتا کۆتایی نەهاتووە، چونکە پاش تێپەڕبوونی نزیکەی 12 ساڵ بەسەر هێرشی داعش بۆ سەر شنگال، هێشتا چارەنووسی زیاتر لە 1215 کچ و ئافرەتی ئێزدی بە نادیاری ماوەتەوە.

ناڤین سمۆقی، وەک یەکێک لە کەسوکاری قوربانییان لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، کچ و ژنانی ئێزدی رووبەڕووی زوڵمێکی گەورە بوونەتەوە و تا ئێستاش خێزانەکانیان لە دڵەراوکێی چارەنووسی ونبووەکانیاندان. هاوکات سۆزان خۆدێدە، پارێزەری داکۆکیکار لە مافی رزگاربووان، جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە هەوڵەکان بۆ رزگارکردنی ئەوانەی ماونەتەوە چڕتر بکرێنەوە و تاوانبارانیش رووبەڕووی دادگا بکرێنەوە.

لە لایەکی دیکەوە، خانزاد ئەحمەد، ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی خانمان ئاماژەی بەوە کرد، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە پشتگیریکردنی رزگاربووان و ئێستا زیاتر لە 3000 رزگاربوو مووچەی مانگانە وەردەگرن، جگە لە دابینکردنی سەنتەری چارەسەری دەروونی و گەڕاندنەوەیان بۆ ناوەندەکانی خوێندن.

نەتەوە یەکگرتووەکان رۆژی 19ی حوزەیرانی وەک رۆژی جیهانیی نەهێشتنی توندوتیژی سێکسی لە کاتی ململانێکاندا دیاری کردووە. ئێزدییەکان لەم رۆژەدا ئەو تاوانە هۆڤانەیەی داعش بەبیر دێننەوە کە تێیدا زیاتر لە 41 ئافرەت کوژران و 19ی دیکەش لە مووسڵ و سووریا لەلایەن تیرۆریستانەوە سووتێندران.