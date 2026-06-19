سیاسی

عەبوودی: زەیدی پاڵپشتی کۆدەنگی هەیە بۆ سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت

عێراق کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق کۆنترۆڵکردنی چەک

گوتەبێژی حکوومەتی عێراق رایگەیاند، چاکسازیی دامەزراوەیی لە وڵاتدا بە سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەست پێدەکات، ئاماژەی بەوەش کرد، سەرۆکوەزیران پاڵپشتییەکی کۆدەنگی هەیە بۆ گرتنەبەری ئەم هەنگاوانە و پەرلەمانیش دەسەڵاتی تەواوی بە حکوومەت داوە بۆ بەدیهێنانی بەرژەوەندییە گشتییەکان.

هەینی 19ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق رایگەیاند،" عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق، خاوەنی پاڵپشتی و کۆدەنگییەکی سیاسی و نیشتمانی گەورەیە بۆ بەردەوامبوون لە دۆسیەی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت و وشککردنی رێڕەوەکانی گەندەڵی لە دامەزراوەکانی وڵاتدا."

گوتیشی: "روانگەی حکوومەت بۆ چاکسازیی دامەزراوەیی لەسەر دوو بنەمای سەرەکی وەستاوە، ئەوانیش: سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەت و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی." ئاماژەی بەوەش کرد، عێراق پێویستی بە ژینگەیەکی ناوخۆیی سەقامگیر و ئارام هەیە بۆ راکێشانی وەبەرهێنانی دەرەکی، ئەمەش تەنها بە سەروەری یاسا و پاراستنی شکۆی دەوڵەت بەدی دێت.

سەبارەت بە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان، گوتەبێژی حکوومەت روونی کردەوە، هەماهەنگی لەگەڵ واشنتن لەسەر بنەمایەکی روون و جێگیرە کە لە پلەی یەکەمدا بەرژەوەندییە هاوبەشەکان لە کەرتەکانی ئابووری و ئەمنیدا رەچاو دەکات، بە ئامانجی پاراستنی سەقامگیری و سەروەریی عێراق.

 
 
کاروان شوانی ,