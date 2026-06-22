تەرمی خامنەیی لە مەزارگەی رەزەوی بەخاک دەسپێردرێت

پێش کاتژمێرێک

ئیمان عەتارزادە، گوتەبێژی رێورەسمی ماڵئاوایی و بەخاکسپاردنی عەلی خامنەیی، رایگەیاند، تەرمی رێبەری کوژراوی ئێران لە شەوی یادکردنەوەی کوژرانی ئیمام سەجاد، لە مەزارگەی رەزەوی بەخاک دەسپێردرێت.

گوتەبێژەکە باسی لەوەش کرد، رۆژی پێنجشەممە، 18ی تیر، هاوکات لەگەڵ 24ی مانگی موحەڕەم، رێورەسمی بەڕێکردنی تەرمی رێبەری ئێران و ئەندامانی خێزانەکەی لە شاری مەشهەد بەڕێوە دەچێت.

عەتارزادە ئەوەشی خستەروو، دوای تەواوبوونی رێورەسمی بەڕێکردنەکە، تەرمی رێبەری شۆڕشی ئێران دەبرێتە مەزارگەی ئیمام رەزا و لەوێ بەخاک دەسپێردرێت.

عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران، رۆژی 28ی شوباتی ساڵی 2026 لە هێرشێکی ئاسمانیی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر تاران، پایتەختی ئێران، کوژرا.

لە هێرشەکەدا، بێجگە لە خامنەیی، چەندین سەرکردەی باڵای سەربازی و سیاسیی دیکەی ئێرانیش کوژران، هەروەها چەند ئەندامێکی خێزانەکەشی گیانیان لەدەست دا.

بەهۆی بارودۆخی جەنگ و مەترسییە تەناهییەکان، رێورەسمی بەخاکسپاردنی بۆ ماوەی زیاتر لە 100 رۆژ دواخرا و بڕیارە لە چەند رۆژی داهاتوودا لە شاری مەشهەد بەڕێوەبچێت.