سەرۆک بارزانی پێشوازی لە شاندێکی پەرلەمانی کەنەدا دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لە پیرمام پێشوازی لە شاندێکی گرووپی دۆستایەتی کەنەدی و کوردی لە پەرلەمانی کەنەدا کرد و پێکەوە پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابووری و تەکنۆلۆژییەکانی نێوان هەرێم و کەنەدایان تاوتوێ کرد، شاندی میوانیش پێزانینی خۆیان بۆ خەباتی پێشمەرگە دووپات کردەوە.

بارەگای بارزانی راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ دووشەممە 22ـی حوزەیرانی 2026 لە پیرمام سەرۆک بارزانی پێشوازی شاندێکی گرووپی دۆستایەتی کەنەدی و کوردیی پەرلەمانی کەنەدا کرد، کە پێکهاتبوو لە زیاد عەبدوللەتیف ئەندامی پەرلەمانی کەنەدا و ئەحمەد حوسێن ئەندامی پەرلەمانی کەنەدا و وەزیری پێشووی گەشەپێدانی نێودەوڵەتیی حکوومەتی کەنەدا.

لە راگەیەندراوەکدا هاتووە، لەدیدارەکەدا شاندی میوان وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆیان بۆ دیداریان لەگەڵ سەرۆک بارزانی، جەختیان لە رەوایەتیی دۆزی گەلی کوردستان کردەوە و پێزانینیان بۆ خەبات و قوربانیدانی گەلی کوردستان و قارەمانێتیی پێشمەرگە لە شەڕی دژی تیرۆریستانی داعش هەبوو.

هەروەها ئاماژەشی داوە، شاندەکە کورتەیەکیان لەبارەی کار و چالاکییەکانی گرووپی دۆستایەتی کەنەدی و کوردی لە پەرلەمانی کەنەدا و هەماهەنگیان لەگەڵ فیدراسیۆنی رەوەندی کوردی و رۆڵی ئەو فیدراسیۆنە لە پشتگیریی دۆزی گەلی کوردستان خستەڕوو؛ هاوکات خوازیاری ئەوە بوون دۆستایەتی و پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و کەنەدا لە بواری ئابووری و تەکنۆلۆژیا فراوانتر بکرێت.

بارەگای بارزانی دەشڵێت: هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی سوپاسی پشتگیری و هاوکارییەکانی گەل و حکوومەتی کەنەدای کرد کە لە قۆناخە جۆراوجۆرەکان و بە تایبەت لە شەڕی دژی تیرۆریستانی داعش پاڵپشتی گەلی کوردستان و پێشمەرگە بوونە. سەرۆک بارزانی پشتیوانیی خۆیشی بۆ قووڵترکردنی دۆستایەتی و پەیوەندی نێوان گەلی کوردستان و گەلی کەنەدا دووپات کردەوە و لەوبارەیەوە بەرچاوڕوونی پێویستی خستەڕوو.