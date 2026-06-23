نەعیم قاسم: هەوڵەکان بۆ کۆتاییهێنان بە حزبوڵڵا شکستیان هێناوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان رایگەیاند: کە پڕۆژە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان کە ئامانجیان سڕینەوە و لەناوبردنی پێگەی سیاسی، سەربازی، کولتووری و کۆمەڵایەتیی حزبوڵڵا بوو، بە تەواوی تووشی شکست بوون.

سێشەممە، 23ـی حوزەیرانی 2026، نەعیم قاسم، ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان، لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێک ئاماژەی بەوە کرد، کە پڕۆژەیەکی فرەڕەهەند لە ئارادا بوو کە ئامانجی سەرەکیی "کۆتایهێنان بە بوونی حزبوڵڵا بوو لە رووی سەربازی، سیاسی، کولتووری و کۆمەڵایەتییەوە"، بەڵام ئەم پڕۆژەیە ئێستا بە تەواوی تووشی "شکست" بووە.

ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵای لوبنان، دەڵێت: پڕۆژەی سڕینەوەی بوونی حزبوڵڵا و لایەنە هاوپەیمانەکانی، بە شێوەیەکی راستەوخۆ بەستراوەتەوە بە پڕۆژەی ستراتیژیی "ئیسرائیلی گەورە"ـەوە.

باسی لەوەش کرد، کە "دوژمنان و نەیاران پێویستیان بە کاتێکی زۆر دەبێت ئەگەر تاقیکردنەوەی هەوڵێکی تر بدەن بۆ گەڕانەوە بۆ سەر ئاستی پێشوو."

هاوکات تیشکی خستە سەر رۆڵی بەرەی پێشەوەی شەڕ و گوتی: "بەرگری و خۆڕاگریی هێزەکانمان لە گۆڕەپانی جەنگدا، بەشداربووە لە تێکشکاندن و لەباربردنی پڕۆژە سەربازییەکەی ئیسرائیل".

نەعیم قاسم دووپاتی کردەوە، کە ئیسرائیل ناتوانێت بە ئامانجە دیاریکراوەکانی خۆی بگات، تەنانەت ئەگەر کاتێکی زۆریش بەسەر ئەم ململانێیەدا تێپەڕێت. جەختیشی لەسەر پاراستنی پێگەی جەماوەری و سەربازیی حزبەکەی لە لوبناندا کردەوە.