ئارنۆڵد بۆ یەكەمجار باسی نوێژ و ژیانی بەغدا دەكات

ئارنۆڵد: ئەو جەنگەی لەو ناوچەیە روویدا كردمە گڕ و ئاگری گەیاندنی عیراق بۆ مۆندیال

پێش دوو کاتژمێر

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری ئوسترالی هەڵبژاردەی عێراق، بۆ یەكەمجار باسی ژیانی بەغدا دەكات و دەڵێت: خەڵكی وڵاتەكەم ناوێرن بێنە عێراق، بەڵام ژنەكەم دەزانێت من حەزم لە سەركێشی و تەحەدایە بۆیە هاتمە عێراق.

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق ئاماژە بۆ ئەوە دەكات هەشت مانگ لە شاری بەغدا ماوەتەوە بۆ ئەوەی لە ژیان و كلتووری خەڵكی ئەو وڵاتە تێبگەم.

لەمبارەیەوە دەڵێت: لەگەڵ هاتنم بۆ عێراق بۆ ماوەی هەشت مانگ لە بەغدا مامەوە، لە نزیكەوە سەیری ژیانی رۆژانەی ئەو خەڵكەم دەكرد، ئەوان نزیكی كاتژمێر 3:00ـی بەرەبەیان دەخەون، بەیانیانیش لە دەوروبەری كاتژمێر 11:00ـی پێشنیوەڕۆ لە خەو هەڵدەستن، ئەوان وەكو زۆربەی وڵاتان لە بەیانیان هیچ راهێنان و جووڵەیەك ناكەن. لە رۆژێكدا پێنج جار نوێژ دەكەن، بۆیە من هیچ كاتێك لە ماوەی خشتەی نوێژەكان مەشق و راهێنان دانانێین.

گراهام ئارنۆڵد هێمای بۆ ئەوەش كرد زۆرێك لە خەڵكی ئوسترالیا، ناوێرن گەشتی عێراق بكەن، لەمبارەیەوە دەڵێت: ژنەكەی لە ژیانی بەغدا ناترسێت، ئەو من باش دەناسێت، دەزانێت حەزم لە تەحەدایە، من شتی مەحاڵ و سەركێشیم خۆشدەوێت، لەوەتەی ئەو كارەم لە عێراق وەرگرتووە، دوو جەنگ و بەریەككەوتنی قورس لەو ناوچەیە روویداوە، بەردەوام هەستم بە مووشەك و تەقینەوە كردووە.

ئارنۆڵد لە بەشێكی دیكەی قسەكانیدا دەڵێت: زۆرجار لە یاریزانەكانم پرسیوە لەو جەنگ و دۆخی رۆژهەڵاتی ناوەراست ناترسن؟ هەمیشە هەڵسەنگاندنم بۆ دۆخی دەروونی یاریزانەكان كردووە و داوام لێكردوون ئەو جەنگە بكەنە رق و گڕ و كەرەستە و بڵێسەیەكی ئاگر بۆ بەرگریكردن لە درێسی نیشتیمانی وڵاتەكەتان.

لە كۆتایی دا ئارنۆڵد جەخت لەوە دەكاتەوە تۆپی پێ لە عێراق، وەرزشی ژمارە یەكە، هاندەرانیش هەمیشە لە دڵەڕاوكێ دان، یاریزانەكانیش بە زەحمەت دەتوانن ژیانێكی كۆمەڵایەتی ئاساییان هەبێت، چونكە لە هەموو شوێنێك ناسراون.

گراهام ئارنۆڵدی تەمەن 62 ساڵ، لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق سەرپەرشتی 18 یاری كردووە، 9 بردنەوە و 6 شكست و 3 یەكسانی تۆمار كردووە، دوای 40 ساڵ دابڕان هەڵبژاردەی عێراقی گەیاندە مۆندیال.



