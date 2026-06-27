سەرچاوەیەک: کێشە لە ناردنی پشکی مووچەی هەرێمی کوردستاندا نییە

پێش دوو کاتژمێر

سبەی وەزارەتی دارایی عێراق دەست بە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی وەزارتەکانی فیدراڵ دەکات، هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتەکە بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، رێکارەکانی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش لە هەفتەی داهاتوودا دەست پێدەکەن و هیچ ئاستەنگێکی سەرەکی لەبەردەم ناردنی پارەکەدا نییە.

لە چوارچێوەی بەدواداچوونە بەردەوامەکان بۆ دۆسیەی دارایی و شایستە یاساییەکانی فەرمانبەران، سەرچاوەیەکی تایبەت لە وەزارەتی دارایی عێراق بە دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، سبەی یەکشەممە 28ـی حوزەیرانی 2026، لەگەڵ دەستپێکردنی دەوامی فەرمیدا، وەزارەتی دارایی عێراق دەست دەکات بە خەرجکردنی مووچەی وەزارەت و دامەزراوە فیدراڵییەکان و گواستنەوەی پارە بۆ سەر هەژماری بانکیی لایەنە پەیوەندیدارەکان.

بە پێی زانیارییەکانی ئەم سەرچاوەیە، پلانەکە بە جۆرێک داڕێژراوە کە پێش رێکەوتی 1ـی 7، کە دەکاتە رۆژی سێشەممە، دەبێت تەواوی فەرمانبەرانی حکوومەتی فیدراڵ مووچەکانیان وەرگرتبێت.

سەبارەت بە شایستەی دارایی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان، دڵنیایی دراوە کە هیچ کێشەیەکی بنەڕەتی لە ناردنی پارەکەدا نییە. چاوەڕوان دەکرێت هەر ئەم هەفتەیە مووچەی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش خەرج بکرێت، بەو شێوازەش مووچەخۆرانی هەرێم هاوشێوەی هاوتاکانیان لە حکوومەتی فیدراڵ، شایستە داراییەکانیان لە کاتی گونجاودا پێ دەگات.

پەیامنێری کوردستان24، گوتی: پرسەی داهاتی ناوخۆ لە نێوان هەولێر و بەغدادا ماوەتەوە یەکلابکرێتەوە، وەزارەتی دارایی عێراق جەخت لەسەر رادەستکردنی بڕی 120 ملیار دینار وەک پشکی داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەکاتەوە و ئەگەر پێش وادەی ناردنی پارەی مووچە، ئەو بڕە پارەیە رەوانەی بەغدا نەکرێت، ئەوا بەغدا خۆی بڕی 120 ملیار دینار لە پشکی مووچەی هەرێمی کوردستان کەم دەکاتەوە.

لە بەرامبەردا، حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشتر بە فەرمی روونکردنەوەی داوە کە بەهۆی دابەزینی ئاستی داهاتەکانەوە، لە توانایدا نییە بڕی دیاریکراوی 120 ملیار دینار مانگانە بۆ بەغدا رەوانە بکات. بۆ چارەکردنی ئەم کێشە هونەری و یاساییە، بڕیارە سبەی یەکشەممە شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا بکات و لەگەڵ فالح ساری، وەزیری دارایی عێراق کۆببێتەوە.

بە پێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، شاندی هەرێمی کوردستان لەم دانوستانەدا پێشنیارێکی نوێ و هاوسەنگ دەخاتە روو، کە پاڵپشتە بە راپۆرتەکانی دیوانی چاودێریی دارایی عێراق. پێشنیارەکە بریتییە لەوەی کە هەرێمی کوردستان ئامادەیە مانگانە بە رێژەی 50%ـی داهاتی راستەقینەی نانەوتی خۆی رادەستی گەنجینەی فیدراڵ بکات، بەبێ دیاریکردنی بنمایەکی دارایی نەگۆڕ، بە جۆرێک کە رادەستکردنی پارەکە هاوتەریب بێت لەگەڵ ئاستی داهاتی بەدەستهاتووی مانگانەدا.