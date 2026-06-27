چالاکوانێکی کەربەلا پێنج هەزار نەمام پێشکەشی هەڵەبجە دەکات

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چالاکوانێکی خەڵکی پارێزگای کەربەلا سەردانی پارێزگای هەڵەبجەی کرد و، پێنج هەزار نەمامی بە ئامانجی بەرزڕاگرتنی یادی پێنج هەزار شەهیدی کیمیابارانی شارەکە و دەربڕینی پێزانینێک بۆ هاوسۆزی و مرۆڤدۆستیی دانیشتووانی ناوچەکە، پێنج هەزار نەمامی پێشکەش بە پارێزگاکە کرد.

ئەمڕۆ شەممە، 27ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر ئەگرەع، چالاکوانی مەدەنیی خەڵکی پارێزگای کەربەلا و نیشتەجێی شاری بەغدا، لە پێناو بەرزڕاگرتنی بەها مرۆییەکان و قووڵکردنەوەی گیانی هاوسۆزیی نێوان پێکهاتە جیاوازەکان، لە سەردانێکیدا بۆ پارێزگای هەڵەبجە، پێنج هەزار نەمامی پێشکەشی ئەو پارێزگایە کرد.

ئەم دەستپێشخەرییە وەک هێمایەک بۆ رێز، وەفا و هاوسۆزی لە لایەن چالاکوانەکەوە پێشکەش بە دانیشتووانی ناوچەکە کراوە.

ئەم چالاکوانە، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەوە کرد، کە پاڵنەری سەرەکی لە پشت ئەم هەنگاوەوە، پێزانین و رێزگرتن بووە لەو هەڵوێستە مرۆڤدۆستانەیەی خەڵکی هەڵەبجە و هەورامان کە لە رابردوودا بەرامبەر بە هاووڵاتییەک بە ناوی "روقییە" نیشانیان دابوو.

هاوکات ئەو چالاکوانە، ستایشی رەوشتی بەرز و هاوخەمیی بەردەوامی خەڵکی دەڤەرەکەی کرد و رایگەیاند: کە مرۆڤدۆستیی دانیشتووانی ئەم ناوچەیە وای کردووە رێز و پێگەیەکی تایبەتیان لە دڵی ئەواندا هەبێت.

لە رووی رێکخستن و هێمای دەستپێشخەرییەکەوە، حەیدەر ئەگرەع ئاشکرای کرد، کە سەرەتا بە نیاز بوو چوار هەزار نەمان پێشکەش بکات، بەڵام کاتێک تێبینی کردووە کە ژمارەی قوربانییانی کارەساتی کیمیابارانی هەڵەبجە پێنج هەزار شەهیدە، بڕیاری داوە ژمارەی نەمامەکان بۆ پێنج هەزار بەرز بکاتەوە، تاوەکوو هەر نەمامێک ببێتە هێمایەک بۆ زیندووڕاگرتنی یادی یەکێک لە شەهیدانی کارەساتەکە.

لە پای ئەم دەستپێشخەرییە مەدەنییە، لە مۆنیۆمێنتی هەڵەبجە رێوڕەسمێکی رێزلێنان لە لایەن بەڕێوەبەرایەتیی شەهیدان و لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگاکە بۆ حەیدەر ئەگرەع ساز کرا.

لە رێوڕەسمەکەدا، وێڕای دەربڕینی سوپاسگوزاریی و دەستخۆشی لەم هەنگاوە ژینگەیی و مرۆییە، سیمبوڵی هەڵەبجەی شەهید پێشکەش بەو چالاکوانە کرا وەک بەڵگەیەک بۆ بەهێزیی پەیوەندییە کۆمەڵایەتی و مرۆییەکان.

ئەمەش لە کاتێکدایە، رۆژی 9ـی حوزەیرانی 2026، منداڵێکی تەمەن 11 ساڵان بە ناوی (رووقییە) کە لەگەڵ خێزانەکەیدا بە مەبەستی گەشتکردن لە پارێزگای کەربەلاوە سەردانی پارێزگای هەڵەبجەیان کردبوو، بەڵام کەوتە نێو ئاوی سەرچاوەی سەیرانگەی زەڵم لە ناوچەی هەورامان و خنکا.

دوای هەشت رۆژ لە گەڕانی بەردەوامی تیمەکانی بەرگریی شارستانیی هەڵەبجە و هاووڵاتییانی خۆبەخشی ناوچەکە، سەرەنجام رۆژی چوارشەممە 17ـی حوزەیران تەرمەکەی دۆزرایەوە و پێشنیوەڕۆی رۆژی پێنجشەممە بە ئۆتۆمبێلێکی تایبەتی فریاکەوتن رەوانەی زێدی خۆی لە کەربەلا کرایەوە.

دیمەنی هاوسۆزی و ماندووبوونی خەڵکی هەڵەبجە لە پێناو دۆزینەوەی تەرمی (رووقییە)، بووە جێی سەرنج و ستایشی هاوبەشی تەواوی عێراقییەکان، کە تێیدا لە پەیامی جیاوازدا سوپاس و پێزانینی قووڵی خۆیان بۆ دڵسۆزی و رەسەنایەتی خەڵکی پارێزگاکە دەربڕی.

هەروەها هەینی، 19ـی حوزەیرانی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی پارێزگاری کەربەلا بڵاوی کردبووەوە، نەسف جاسم خەتابی، پارێزگاری کەربەلا، رێنمایی داوە بە لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ ناونانی یەکێک لە شەقامە سەرەکییەکانی ناوەندی پارێزگاکە بە ناوی "شەقامی هەڵەبجە".

ئەم بڕیارە وەک رێزلێنان و پێزانینێک دێت بۆ هەڵوێستە مرۆیی، نیشتمانی و دۆستانەکانی دانیشتووانی پارێزگای هەڵەبجەی خۆڕاگر لەگەڵ هاووڵاتییانی کەربەلادا.