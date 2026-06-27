شیفا بارزانی: ئامانجمانە رەوەندی کوردستانی ببێتە لۆبییەکی نەتەوەیی بەهێز

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سەرپەرشتیاری گشتیی رەوەندی کوردستانی لە کۆنگرەیەکی نێودەوڵەتیدا لە ئەڵمانیا، وردەکاریی پلانە نیشتمانییەکانی رەوەندی کوردی خستەڕوو و جەختی لەوە کردەوە ئامانجی سەرەکییان گۆڕینی دیاسپۆرای کوردە بۆ هێزێکی دامەزراوەیی و کاریگەر، تاوەکو وەک مۆدێلەکانی ئەرمەنی و جوو، بتوانن بەرگری لە مافە رەواکانی گەلی کورد بکەن و زمانی دایک لە توانەوە بپارێزن.

شەممە 27ـی حوزەیرانی 2026، شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتیی رەوەندی کوردستانی، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، سەرنجی خستە سەر هەوڵەکانی کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی بۆ رێکخستنەوەی کوردانی تاراوگە و جەختی لە گرنگیی زمانی کوردی وەک کۆڵەکەی سەرەکیی ناسنامەی نەتەوەیی کردەوە.

شیفا بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، کۆنفیدراسیۆنەکەیان لەسەر بنەمای فەرمانی سەرۆک بارزانی دامەزراوە، کە جەختی لەوە کردووەتەوە لە دەرەوەی وڵات دەبێت تەنیا "کوردایەتی" بکرێت، نەک "حزبایەتی"؛ گوتیشی: "سەرۆک بارزانی دیدگایەکی دووری هەبوو بۆ ئەوەی رەوەندی کورد لە جیهان ببێتە هێزێکی نەتەوەیی و داکۆکیکار لە دۆزی رەوای گەلەکەمان، بەبێ رەچاوکردنی جیاوازیی حزبی؛ ئێمە خاوەن مێژوو و ناسنامەین و دەبێت دیاسپۆرا بکەینە هێزێکی نیشتمانی بۆ خزمەتی دۆزی کورد"

ئاماژەشی دا، "ئێمە پلانێکی پێنج ساڵەمان هەیە و ئێستا لە ساڵی دووەمداین. کارمان کردووە بۆ ئەوەی ئەم ناوەندانە بە شێوەیەکی یاسایی لەو وڵاتانەدا تۆمار بکرێن و پەیوەندییەکی بەهێز لەگەڵ دامەزراوەکانی ئەو وڵاتانە لە بوارەکانی سیاسی، ئابووری و کولتووری دروست بکەین کە کوردی تێدایە."

شیفا بارزانی ئاماری لەسەر ژمارەی کورد لە تاراوگە خستەڕوو، بەتایبەتی لە وڵاتی ئەڵمانیا. ئاماژەی بەوە کرد کە بەپێی ئامارە فەرمییەکانی حکومەتی ئەڵمانیا ، یەک ملیۆن و 700 هەزار کورد لەو وڵاتە نیشتەجێن، بەڵام بەپێی خەمڵاندنەکانی ئەوان، ئەو ژمارەیە دەگاتە نزیکەی 2.1 بۆ 2.2 ملیۆن کەس.

هەر سەبارەت بەو ئامارانە، ئاماژەی بەوە کرد کە تەنیا لە دوای شەڕی داعش لە ساڵی 2014وە، نزیکەی 900 هەزار کورد لە رۆژئاوای کوردستانەوە روویان لە ئەڵمانیا کردووە؛ گوتیشی: زۆرینەی بیانییەکان لە ئەڵمانیا کوردن.

سەبارەت بە هەوڵە دیپلۆماسییەکان، شیفا بارزانی باسی لە سەردانەکانیان بۆ وڵاتانی یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو کرد، لەوانە ئەرمینیا، جۆرجیا، کازاخستان و رووسیا، بە مەبەستی رێکخستنەوەی کوردانی ئەو ناوچانە و گوتی: "ئێستا کۆنفیدراسیۆنەکەمان لە 24 فیدراسیۆن، 40 ناوەند و 115 کۆمەڵە و رێکخراو پێکهاتووە و کە"ئامانجمان ئەوەیە هەموو کوردێک لە هەر چوار پارچەی کوردستان لەژێر یەک چەتر و یەک ئاڵادا کۆبکەینەوە. ."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانی شیفا بارزانی، باسی لە پرسی فێربوونی زمانی کوردی و کۆنگرەی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتیی زمانی کوردی، کرد و ئاشکرای کرد کە خولەکانی زمانی کوردی بە شێوازی ئۆنلاین گەشەیەکی گەورەیان بەخۆوە بینیوە. لە ساڵی یەکەمدا 350 قوتابی، لە ساڵی دووەمدا 800 قوتابی و ئەمساڵیش دوای واژۆکردنی لێکتێگەیشتنی لەگەڵ وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ژمارەکە بۆ 2 هەزار و 500 قوتابی لەسەرانسەری جیهانەوە بەرزبووەوە و جگە لە سۆرانی شێوەزاری کورمانجیشمان زیاد کرد؛ پلانیشمانە زازاکی و هەورامی زیاد بکەین.

گوتیشی: ئەوەی جێگەی سەرنج بوو، مەودای تەمەنی بەشداربووان بوو کە لە منداڵی 4 ساڵانەوە تاوەکو کەسانی تەمەن 69 ساڵان دەگرێتەوە.

هاوکات شیفا بارزانی سوپاسی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پەروەردەی کرد بۆ هاوکارییە بەردەوامەکانیان لە دابینکردنی کتێب و پرۆگرامەکانی خوێندن بە هەردوو شێوەزاری سۆرانی و کرمانجی.

سەرپەرشتیاری گشتیی رەوەندی کوردستانی جەختی کردەوە کە زمان ناسنامەی نەتەوەییە. گوتی: "ئێمە خاوەن دەوڵەت نین تاوەکو زمانەکەمان بپارێزێت، بۆیە ئەرکی خۆمانە لە رێگەی رەوەندەوە زمان و کولتووری کوردی بپارێزین؛ هاوکات زمان و کولتووری بە مەرجی سەرەکیی مانەوەی نەتەوە وەسف کرد و ئاماژەی دا، "زمان ناسنامەی ئێمەیە. ئەگەر زمانمان نەمێنێت، کورد بوونمان نامێنێت. داگیرکەران هەمیشە هەوڵیان داوە زمانەکەمان قەدەخە بکەن، بۆیە ئەرکی ئێمەیە لە دیاسپۆرا ئەم کلیلە لە دەست نەدەین."

شیفا بارزانی جەختی لە گرنگیی بوونی لۆبییەکی بەهێز کردەوە و گوتی: "ئێمە دەمانەوێت بگەینە ئەو ئاستەی کە دیاسپۆرای ئەرمەنی و جوو و هیندی هەیانە، کە چۆن دەتوانن کاریگەری لەسەر رای گشتی و بڕیاری سیاسیی وڵاتان دروست بکەن بۆ بەرژەوەندیی نیشتمانەکەیان."باسی لەوەش کرد، لە کاتی جەنگی ئەمدواییەی رۆژئاوای کوردستان و هێرشەکان بۆ سەر هەرێم، کوردانی دیاسپۆرا دەورێکی گرنگیان لە گەیاندنی دەنگی ناڕەزایەتی گێڕا.

هەروەها ئاشکرای کرد، پلانیان هەیە بۆ کردنەوەی رادیۆی (FM) کوردی لە وڵاتی ئەڵمانیا و دامەزراندنی کەناڵێکی تەلەڤزیۆنیی تایبەت بە دیاسپۆرا، تاوەکو پەیوەندیی نێوان کوردانی تاراوگە و نیشتمان بەهێزتر ببێت.