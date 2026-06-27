حەمە هاشم 50 تابلۆی لە رۆمانیا نمایش کرد

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حەمە هاشم، هونەرمەندی شێوەکاری کورد، پێشانگەیەکی شێوەکاری لەژێر ناوی "روخسارەکانی دوای جەنگ"، لە وڵاتی رۆمانیا لە گەلەریی هونەری ریپێراج لە قەڵای ئۆرادیا کردەوە و دەڵێت، "لە پێشانگاکەمدا، یادەوەری، بەرد و مێژوو، سێ بنەمای سەرەکین. ئەمانە بۆ من تەنیا توخمی هونەری نین، بەڵکو بەڵگەی خامۆشی چیرۆکی مرۆڤن؛ چیرۆکەکانی ئازار، بەرگری و بەردەوامی."

ئەمڕۆ شەممە، 27ـی حوزەیرانی 2026، حەمە هاشم، هونەرمەندی شێوەکاری کورد بە کوردستان24ـی گوت: "لەو پێشانگەیەدا نزیکەی 50 کاری هونەری خۆم نمایش کرد، کاری گەورەی تێدابوو، هەروەها کاری بچووکیشی تێدابوو، گەورەترین کارم نزیکەی سێ مەتر درێژ بوو، هەموو ئەو کارانەم لە کوردستانەوە بردە ئەوێ و لە پێشانگەیەکی تایبەتدا نمایشم کرد."

حەمە هاشم گوتیشی، "لە روانینی مندا، هونەر تەنیا رەنگ و شێوە نییە، بەڵکو دیالۆگێکی بەردەوامە لە نێوان کولتوور و مرۆڤەکاندا. کاتێک لە رێگەی ئاڵوگۆڕی کولتوورییەوە بیر دەکەینەوە، لە راستیدا سنوورەکان لادەدەین و مرۆڤایەتی وەک یەک گەوهەر دەبینینەوە. من پێم وایە ئەم پێکەوەبوونە هەمیشە دەرفەتێکە بۆ دەوڵەمەندکردنی رۆح و نزیکبوونەوەی مرۆڤەکان."

ئەو شێوەکارە باس لە کارە هونەرییەکانی خۆی دەکات و دەڵێت، "لە کارە هونەرییەکانمدا هەوڵم داوە تەنیا شێوە و تەکنیک پێشکەش نەکەم، بەڵکو ئەو ئازارە مێژووییە بخەمە ناو تابلۆکانەوە کە بەشێکە لە یادەوەری هاوبەشی ئێمە. بۆ من، ئازار ئەگەر لە رێگەی هونەرەوە دەرببڕدرێت، دەتوانێت بگۆڕدرێت بۆ وزەی بەدیهێنان و مانادارکردنی ژیان."

حەمە هاشم ئاماژەی بەوەش دا، "باوەڕم وایە هونەرمەند هەرگیز بە تەنیا نییە؛ ئەو هەمیشە بە زەوی، یادەوەری و ژیانەوە پەیوەستە. لەو پەیوەندییەدا، هونەر دەبێتە دەنگێک بۆ ئەو شتانەی کە زۆرجار بەبێ قسە دەژین."

دەربارەی توخمە سەرەکییەکانی تابلۆکانی، حەمە هاشم دەڵێت، "لە پێشانگاکەمدا، یادەوەری، بەرد و مێژوو، سێ بنەمای سەرەکین. ئەمانە بۆ من تەنیا توخمی هونەری نین، بەڵکو بەڵگەی خامۆشی چیرۆکی مرۆڤن؛ چیرۆکەکانی ئازار، بەرگری و بەردەوامی."

حەمە هاشم باسی لەوەش کرد، "لە کۆتاییدا، بۆ من هونەر گەورەترین هێزی مرۆڤە بۆ وەستانەوە لە بەرامبەر ستەم و زۆرەملێ، و هەر کارێکی هونەری کە لە ئازار و ئومێدەوە لەدایک دەبێت، پارچەیەکە لە پاراستنی ئازادی و ویژدانی مرۆڤایەتی."

پێشانگەی شێوەکاری "روخسارەکانی دوای جەنگ"، ئەمڕۆ شەممە، لە وڵاتی رۆمانیا لە گەلەریی هونەری ریپێراج لە قەڵای ئۆرادیا کرایەوە و ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت.

حەمە هاشم، نووسەر و شێوەکاری کورد و کارمەندی کوردستان24، لە ساڵی 1973 لە شاری کۆیە لەدایک بووە، پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی تەواوکردووە، 15 پێشانگە و ئەزموونی تایبەتی شیوەکاری نمایشکردووە لە، کوردستان، فەرەنسا ، ئەڵمانیا، پۆلەندا، ھیندستان، ئەمریکا، میسر، ئێران، تورکیا، بەشداریی لە زیاتر لە 150 پێشانگەی هاوبەشدا کردووە، شەش کتێبی هونەری نووسیوە بە ناوەکانی وەکو، ڤانکۆخ، رۆدان، ھونەری پیرۆز، ھونەری ئەبستراکت، نامەکانی ڤانکۆخ، میکلانجیلۆ.