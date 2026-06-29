زیاتر لە 80 کۆمپانیای کوردی و ئیسپانی بەدوای پڕۆژەی هاوبەشدا دەگەڕێن

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بە مەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندییە بازرگانییەکان و رەخساندنی دەرفەتی وەبەرهێنان، کۆڕبەندی ئابووری و وەبەرهێنانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیسپانیا لە هەرێمی مورسیا دەستی بە کارەکانی کرد؛ لە کۆڕبەندەکەدا نوێنەری زیاتر لە 80 کۆمپانیای هەردوولا لە کەرتە جیاوازەکاندا گفتوگۆ لەسەر بنیاتنانی پڕۆژەی هاوبەش دەکەن.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، شاندێکی فەرمی و ئابووریی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی محەمەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان، بەشدارییان لە دەستپێکی کارەکانی کۆڕبەندی ئابووریی هاوبەشی نێوان هەرێم و ئیسپانیا کرد. کۆڕبەندەکە کۆمەڵێک کەرتی گرنگ لەخۆ دەگرێت، لەوانە: گەشتوگوزار، پیشەسازی، تەندروستی، بیناسازی و ئاوەدانکردنەوە، لەگەڵ کەرتە خزمەتگوزارییەکانی دیکە.

محەمەد شوکری، لە میانی بەشداریکردنی لە پانێڵەکانی کۆڕبەندەکەدا، سیمینارێکی وردی لەسەر ژینگەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان و ئەو دەرفەتە زێڕینانەی کە لەبەردەم کۆمپانیا ئیسپانییەکاندا هەن، پێشکەش کرد. سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان سەرنجی خستە سەر یاسای وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان و ئەو ئاسانکارییە کارگێڕی و لێخۆشبوونە باجییانەی کە حکوومەت بۆ وەبەرهێنەرانی بیانی دابینی کردووە، تاوەکو بتوانن بە ئاسانی و بە گەرەنتییەکی یاسایی بەهێزەوە پڕۆژەکانیان جێبەجێ بکەن.

لای خۆیانەوە، وەبەرهێنەر و خاوەن کۆمپانیا ئیسپانییەکان ئارەزوویەکی زۆریان بۆ وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان نیشان دا و جەختیان لە گرنگیی دروستکردنی کەناڵی پەیوەندیی راستەوخۆ لەگەڵ کەرتی تایبەتی هەرێم کردەوە.

لە پەراوێزی رۆژی یەکەمی کۆڕبەندەکەدا، زنجیرەیەک کۆبوونەوەی دووقۆڵی لەنێوان خاوەنکارانی هەردوولا بەڕێوەچوو. لەم کۆبوونەوانەدا کار بۆ ئامادەکردنی چەندین یاداشتی لێکگەیشتن و رێککەوتنی بازرگانی کرا، کە بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا واژۆ بکرێن بۆ دەستپێکردنی پڕۆژە ستراتیژییەکان.

بڕیارە شاندی هەرێمی کوردستان گەشتە ئابوورییەکەیان لە ئیسپانیا بەردەوام بێت و سبەی کۆڕبەندەکە بگوێزرێتەوە بۆ شاری ڤایادۆلید، تاوەکو لەوێش لەگەڵ لایەنە ئابوورییەکان و کۆمپانیاکانی ئەو ناوچەیە کۆببنەوە و ئاسۆیەکی فراوانتر بۆ هاوکاریی نێوان هەردوولا بکەنەوە.