عەلی زەیدی: حکوومەت پارە دزراوەکان دەگەڕێنێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند، پرۆسەی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا دەستیپێکردووە و تەنیا دروشم نییە، ئاماژەی بەوەش کرد کە کۆتایی مانگی ئەیلوولی داهاتوو هێزەکانی هاوپەیمانان بەتەواوی لە عێراق دەچنە دەرەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی حوزەیرانی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشوازی لە ژمارەیەک لە باڵیۆزانی وڵاتانی یەکێتیی ئەوروپا لە عێراق کرد. لە دیدارەکەدا زەیدی دیدگای حکوومەتەکەی بۆ قۆناغی داهاتوو و بەرنامەکانی چاکسازی و گەشەپێدانی خستە ڕوو.

سەرۆکوەزیران جەختی لەوە کردەوە، کە "سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا تەنیا دروشم نییە، بەڵکو دەستمان بەو هەنگاوە کردووە و بەردەوامیش دەبین".

هاوکات رایگەیاند "رۆژی 30ـی ئەیلوولی داهاتوو، کاتی چوونە دەرەوەی تەواوی هێزەکانی هاوپەیمانان دەبێت لە عێراق".

سەبارەت بە پرسی گەندەڵی، زەیدی ئاماژەی بەوە کرد کە حکوومەت رێگە نادات هیچ کەسێک یاری بە سامانی گشتییەوە بکات و گوتی "هیچ چاوپۆشیەک بۆ یاساشکێنان و دزانی سامانی عێراق نییە، کار بۆ گێڕانەوەی ئەو پارە و سامانانەش دەکەین کە لە قۆناغەکانی ڕابردوودا بە تاڵان براون".

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوە کرد کە دەیانەوێت عێراق بکەنە "خاڵی بەیەکگەیشتن نەک مەیدانی دوژمنکاری"، رەتیشی کردەوە هیچ وڵاتێک لە رێگەی لایەنە ناوخۆییەکانەوە دەستوەردان لە سەروەریی عێراقدا بکات.

بەرەبەیانیی دوێنێ یەکشەممە، دەزگای دژەتیرۆر و هێزە ئەمنییەکانی عێراق، بە هەماهەنگی لەگەڵ ئەنجوومەنی باڵای دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانیان ئەنجام دا و تێیدا ژمارەیەک بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی تێوەگلان لە دۆسیەی گەندەڵی دەستگیر کران.