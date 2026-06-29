عەممار حەکیم: هەڵمەتی دژە گەندەڵی پێویستی بە پشتگیرییەکی نیشتمانییە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی رەوتی نیشتمانیی حیکمە، پێشوازی لەو رێکارانە دەکات کە لە چوارچێوەی چاکسازی و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیدا لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری و جێبەجێکردنەوە دەستیانپێکردووە و داوا دەکات هەڵمەتەکە لە بەرژەوەندیی سیاسی و دەستەگەرایی دوور بخرێتەوە.

دووشەممە 29ـی حوزەیرانی 2026، عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی نیشتمانیی حیکمە، لە بارەی هەڵمەتی دەستگیرکردنی گەندەڵکاران و گەڕاندنەوەی پارە بۆ سامانی گشتی لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاوی کردووەتەوە و تێیدا نووسیویەتی: ئەم هەنگاوانە قۆناخێکی گرنگن بۆ چەسپاندنی سەروەریی یاسا، پاراستنی سامانی گشتی و بەهێزکردنی متمانەی هاووڵاتییان بە دامەزراوەکانی دەوڵەت.

سەرۆکی رەوتی حیکمە ئاماژەی بەوە دا، سەرکەوتنی ئەم هەوڵانە بەستراوەتەوە بە پشتیوانییەکی نیشتمانیی بەرفراوان کە دوور بێت لە هەر رەچاوکردنێکی سیاسی یان لایەنگیریی دەستەگەرایی.

هەروەها عەممار حەکیم داوای لە تەواوی هێزە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکان و دەزگاکانی راگەیاندن کرد، پشتیوانی رێڕەوی چاکسازی و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بن بە هەموو شێوەکانییەوە. جەختیشی کردەوە، ئەمە دەبێتە هۆی چەسپاندنی کولتووری دەسپاکی و لێپرسینەوە، کە لە کۆتاییدا خزمەت بە بنیاتنانی دەوڵەتێکی بەهێز و دادپەروەر دەکات کە ماف و سامانی هاووڵاتییان بپارێزێت.

ئەم هەڵوێستەی حەکیم لە کاتێکدایە کە دوێنێ یەکشەممە حکوومەتەکەی عەلی زەیدی بە هەماهەنگی لەگەڵ دادوەری، هەڵمەتێکی فراوانی بۆ دەستگیرکردنی چەندین بەرپرسی باڵا و پەرلەمانتار بە تۆمەتی گەندەڵی دەست پێ کردووە.