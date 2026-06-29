داهاتی ئەم مۆندیالە دوو هێندەی داهاتی مۆندیالی پێشووتر زیادی کردووە

پێش 36 خولەک

داهاتی ئەم مۆندیالە بۆ فیفا 12 ملیار یۆرۆ دەبێت و بەراورد بە مۆندیالەکانی رابردوو دوو هێندە داهاتی مۆندیال زیادی کردووە.

رۆژنامەی مارکای ئیسپانی لە راپۆرتێکیدا ئاشکرایکردووە، داهاتی مۆندیالی 2026 نزیکەی 12 ملیار دۆلار دەبێت لەکاتێکدا داهاتی مۆندیالی 2022 تەنیا 6.6 ملیار یۆرۆ بوو، داهاتی مۆندیالی 2018 لە رووسیا تەنیا 5.6 ملیار یۆرۆ بوو.

فیفا لەو داهاتەی لە مۆندیال دەستی دەکەوێت تەنیا 640 ملیۆن یۆرۆی بەسەر هەڵبژاردەکان دابەش دەکات، 44 ملیۆن یۆرۆ بە پاڵەوانی مۆندیال دەدات و هەر هەڵبژاردەیەکیش لەم مۆندیالە ئەگەر لە قۆناخی کۆمەڵەکانەوە ماڵئاوایی بکات، 9 بۆ 11 ملیۆن یۆرۆی دەست دەکەوێت، بەراورد بە مۆندیالەکانی رابردوو فیفا ٪50 پاداشتی دارایی هەڵبژاردە بەشداربووەکانی لە مۆندیال زیاد کردووە، هەڵبژاردەی عێراق گەرچی هیچ خاڵێکی بەدەست نەهێنا و سەرجەم یارییەکانی دۆراند، بەڵام 10.5 ملیۆن یۆرۆی دەستکەوتووە.