نەجات عەلی: ئامانجی یەکگرتنەوەی فەرماندەییەکانی دەڤەری یەک و دوو بونیادنانی هێزێکی نیشتمانییە

پێش 4 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، قۆناخی یەکەمی یەکگرتنەوەی فەرماندەیی دەڤەری یەک و دووی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە؛ بە ئامادەبونی هێزەکانی هاوپەیمانان هە لە هەولێر بەڕێوەچوو.

فەریق نەجات عەلی، فەرماندەی فەرماندەیی دەڤەری یەک، لە گوتارێکی ورددا تیشکی خستەسەر گرنگی ئەم هەوڵە و رایگەیاند، رێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە چوارچێوەی دەزگاییبوون و نیشتمانیکردن پڕۆسەیەکی زۆر هەستیار و چارەنووسسازە.

جەختیشی کردەوە، ئەوان دەتوانن بە پاڵپشتی هێزەکانی هاوپەیمانان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەم پڕۆسەیە بە سەرکەوتوویی بەرەو پێش ببەن.

فەریق نەجات عەلی ئاماژەی بەوە کرد، ئەمڕۆ کارمەندانی هەردوو فەرماندەییەکە کۆبوونەتەوە بۆ ئەوەی لەژێر سەرپەرشتیی هاوپەیمانان دەست بە مەشق و راهێنان بکەن.

ئەو جەختی لەوە کردەوە، راوێژ و مەشقەکانی هاوپەیمانان سوودێکی زۆری بە هێزی پێشمەرگە گەیاندووە. روونیشی کردەوە، دۆخی ناوچەکە وا دەخوازێت لایەنی سەربازی و تەکنەلۆژیای هێزەکانیان پەرە پێ بدەن و گیانی وەفاداری بۆ نیشتمان لەناو رێزەکانیاندا بەهێزتر بکەن.

لەبارەی رۆڵی مێژوویی پێشمەرگە، فەریق نەجات گوتی، پێشمەرگە هەمیشە فاکتەری پێکەوەژیان و پاراستنی ئاشتی بووە، هیچ کاتێکیش نەبووەتە هەڕەشە بۆ سەر هیچ کەس و لایەنێک.

ئەو باسی لە گۆڕانی جۆری مەترسییەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان کرد و رایگەیاند، هێرشە درۆن و مووشەکییەکان ئاماژەیەکی روونن بۆ ئەوەی جیا لە داعش، هەڕەشەی دیکەش لەسەر هەرێمی کوردستان هەن.

فەریق نەجات داوای لە هاوپەیمانان و ئەمریکا کرد پشتیوانیان بن لە دابینکردنی چەکی پێشکەوتوو بۆ بەرگری لە قەوارەی هەرێمی کوردستان، چونکە بە گوتەی ئەو، لێهاتوویی پێشمەرگە لە دیاریکردنی هەڕەشەکاندا زۆر گرنگە.

لە کۆتایی قسەکانیدا، فەریق نەجات عەلی جەختی لەوە کردەوە، ئامادەبوونی کارمەندانی هەردوو فەرماندەییەکە نیشانەی ئەوەیە پێشمەرگە بەرەو یەکگرتووییەکی تەواو دەچێت.

راشیگەیاند، هێزەکانیان وەک دوو دامەزراوەی نیشتمانی لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکەن.

جەختیشی کردەوە، ئامانجی هەمووان پاراستنی هەرێمی کوردستانە، ئەو هەرێمەی بە خوێنی هەزاران رۆڵەی ئەم نیشتمانە بەدەست هاتووە، بۆیە پێویستە گیانی برایەتی و تەبایی لەناو هێزەکاندا پەرەی پێ بدرێت.