وەزیری پێشمەرگە: یەکخستنەوەی هێزەکان لە قۆناخی کۆتاییدایە

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وەزیری پێشمەرگە رایگەیاند، چەند ساڵێکە پرۆسەی چاکسازی بۆ رێکخستنەوە و یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە وەزارەتی پێشمەرگە دەستیپێکردووە، گرفتی گەورە هاتووەتە بەردەم ئەم پرۆسە چارەنووسسازە، بەڵام توانیمان بەسەر هەموو ئەو گرفتانەدا زاڵ ببین.

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی حوزەیرانی 2026، شورش ئیسماعیل، وەزیری پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، پڕۆسەی رێکخستنەوە و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە گەیشتووەتە قۆناخی کۆتایی، جەختی لەوەش کردەوە، پڕۆسەی چاکسازی کۆتایی نەهاتووە و بەردەوام دەبێت، چونکە ئەمە خەونی هەموو تاکێکی کوردییە.

​شۆرش ئیسماعیل گوتیشی "مەشقێکی هاوبەش کە لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانانەوە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بۆ هەردوو دەڤەری 1 و 2 رێکخراوە، لە بارەگای دەڤەری 1 دەستپێدەکات و چەند رۆژێک دەخایەنێت، ئەمەش هەنگاوێکی گرنگ و پڕ بایەخە بۆ پێشخستنی تواناکانی پێشمەرگە."

ئاماژەی بەوەشدا، هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان پێ دەنێنە قۆناخێکی نوێوە، کاتێک لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا و وەک یەک تیم کار دەکەن. هیوادارم ئەم دەستکەوتە مێژووییە سەرەتایەک بێت بۆ هەنگاوی گەورەتری دیکە.

گوتیشی، ​هێزی پێشمەرگە تەنیا هێزە کە دەتوانێت بە تەواوی پارێزگاری لە سەقامگیری و ئاسایشی هەرێمی کوردستان بکات.

وەزیر دەشڵێت، هێزی پێشمەرگە زیاتر لە 100 ساڵە بەردەوامە لە بەرگریکردن لە خاک و خەڵکی کوردستان. ​هەرچەندە هێزەکانی پێشمەرگە بەهێزتر و ڕێکوپێکتەر بن، هێندە زیاتر ئاشتی، ئارامی و ئاسایش بەرقەرار دەبێت.

وەزیری پێشمەرگە گوتیشی: توانیومانە زیاتر لە 95%ـی هەنگاوەکانی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ببڕین، ئێستا پێشمەرگە لەلایەن وەزارەتی پێشمەرگە و سوپاسالارەوە فەرماندەیی دەکرێت، راشیگەیاند، گرفت ماوە بەڵام یەکخستنەوەکە دەستکەوتێکی گەورەیە.

شۆرش ئیسماعیل لەوەڵامی پرسیاری شەیما بایز پەیامنێری کوردستان24 گوتی: پێشمەرگە لەو ئاستەیە کە دەتوانێت کارەکانی خۆی بەسەرکەوتوویی بکات، کەدەیان ساڵە توانیویەتی بەرگریی بکات، بەڵام ئەو پەیوەندییانەی لەگەڵ هاوپەیمانان دروستمان کردووە بەردەوام دەبێت.

شۆرش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێوڕەسمی دەستپێکردنی مەشقەکانی دەڤەری 1 و 2، وتارێکی دا و رایگەیاند، ئەمڕۆ لە بارەگای فەرماندەیی دەڤەری یەک، مەشقێکی سەربازیی ستراتیژی و زانستی بۆ ئەفسەرانی پلەباڵای هەردوو فەرماندەیی دەڤەری 1 و 2 بە سەرپەرشتی راوێژکارانی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان دەستیپێکرد. ئەم مەشقە کە چەند رۆژێک دەخایەنێت، ئامانجی سەرەکی گەشەپێدانی توانای بڕیاردانی یەکگرتووی سەربازی و هاوئاهەنگی نێوان فەرماندەییە مەیدانییەکانە، کە وەک وەرچەرخانێکی مێژوویی لە شێوازی فەرماندەیی و کۆنترۆڵکردنی هێزەکان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا هەژمار دەکرێت.

شۆرش ئیسماعیل گوتیشی، ئەم مەشقە سەربازییەی ئەمڕۆ وەک قۆناخێکی نوێی پێشکەوتوو داڕێژراوە لەسەر بنەمای زانستی سەربازیی هاوچەرخ، بۆ دروستکردنی بڕیاری ستراتیژیی یەکگرتوو لەناو هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا. ئەم هەنگاوە دەبێتە دەستکەوتێکی گەورە بۆ چەسپاندنی یەک بڕیاری و یەک فەرماندەیی و کۆنترۆڵ لە سەرکردایەتیکردنی هێزی پێشمەرگەی یەکگرتووی کوردستاندا.

ئاماژەی بەوەشدا، ئێمە وەک وەزارەتی پێشمەرگە، هەمیشە چاومان لەوەیە کە هێزی هاوپەیمانان و بەتایبەتی ئەمریکا، کە لە سەرەتای دەسپێکردنی پرۆسەی چاکسازییەوە لەگەڵماندا بوون، تا کۆتایی بەدیهێنانی ئەو ئامانجەکە لەگەڵماندا بن و بەردەوام بن. رۆڵی دڵسۆزانە و پڕ لە ئەزموونی ئێوە، پشتیوانییەکی بەردەوامە بۆ گەیشتنمان بە ئامانجە باڵاکانی پرۆسەی

وەزیری پێشمەرگە دەشڵێت "بنیادنانی دوو دەڤەری سەرکردایەتی سەربازی و 11 فیرقەی پیادە لەژێر فەرماندەیی و کۆنترۆڵی وەزارەتی پێشمەرگەدان، وەرچەرخانێکی گرنگ و هەنگاوێکی گەورەیە بۆ بنیادنانی سوپای نیشتمانیی کوردستان، چەند هێزی پێشمەرگە بەهێز و بەتوانا بێت، هێندە ئاسایش و ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە و هەرێمی کوردستاندا پارێزراوتر دەبێت."