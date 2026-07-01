هەولێر.. هونەرمەندانی عەرەب بە زمانی تابلۆ چیرۆکی مرۆڤیان گێڕایەوە

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لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری هەولێر، بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی شێوەکاری و کاری دەستی، پێشانگەیەکی هاوبەش بۆ 10 شێوەکاری عەرەب، لەژێر ناونیشانی "سرودە رەنگاورەنگەکان"، لە گەلەری میدیا لە هەولێر کرایەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ـی تەممووزی 2026، ئازاد لەشکری، بەڕێوەبەری شێوەکاری و کاری دەستی بە کوردستان24ی گوت، "ئەو پێشانگەیە تێیدا 30 تابلۆ جۆراوجۆر نمایش کرا، لە کاتێکدا هەولێر زیاتر لە هەر کاتێکی تر هەوڵ دەدات شوێنی پێکەوەهێنانی چالاکییە هونەری و کولتوورییە ناوخۆیی و ناوچەییەکان بێت، ئەو پێشانگە هاوبەشییە، وەک چالاکییەکی تایبەت هاتە ئاراوە؛ چالاکییەک کە ژمارەیەک شێوەکار و هونەرمەندی عەرەبی لە ژێر یەک ناونیشاندا کۆکردەوە و دەرفەتی بۆ بینەری هەولێر دروستکرد تا نزیکتر ببێتەوە لە ئەزموونێکی هونەری جیاواز.

ئازاد لەشکری گوتیشی، "لە ناوەڕۆکی پێشانگەکەدا تابلۆکان وەک دەقێکی کراوە نمایش کران؛ دەقێک کە هەر بینەرێک بە شێوەی خۆی دەتوانێت بیخوێنێتەوە. لە هەندێک کاردا رەنگە گەرمەکان هەستی ژیان و گەشە و پەیوەندی مرۆڤیان نواندووە، لە هەندێکی تردا بە بەکارهێنانی هێڵە شکاوەکان و شێوەی ئازاد هەوڵیان داوە باس لە ناڕوونی و گۆڕانکاریی ناوخۆی مرۆڤ بکەن."

ئازاد لەشکری باس لە شێوازی نمایشکردنی تابلۆکان دەکات و دەڵێت، "شێوازی نمایشکردنی تابلۆکانیش بە جۆرێک بوو کە بینەر ناچار نەکرا تەنیا بە چاو سەیریان بکات؛ بەڵکو هەر تابلۆیەک بوارێکی بۆ بیرکردنەوە و گفتوگۆ دروست دەکرد. لە نێوان کارەکاندا دەتوانرا جیاوازیی دەستنووسی هونەرمەندان ببینرێت؛ لە شێوازی واقیعی تا ئەبسترەکت، لە تابلۆی پڕ لە وردەکاری تا کارێک کە بە کەمترین هێڵ و رەنگ هەوڵی گەیاندنی زۆرترین هەست دەدات."

ئازاد لەشکری باسی لەوەش کرد، "هەندێک لە کارەکان کاریگەریی رۆژهەڵاتیان هەبوو؛ رەنگە خاکی و گەرمەکان، شێوە و رەمزە کولتوورییەکان و بیرکردنەوەی نزیک لە ژیان و مێژوو. بەڵام ئەوەی جێی سەرنج بوو ئەوە بوو کە کارەکان خۆیان لە سنووری ناسنامەی جوگرافی رزگار کردبوو؛ واتە هونەرمەندەکان هەوڵیان نەدا تەنیا نوێنەرایەتی شوێنەکانی خۆیان بکەن، بەڵکو هەوڵیاندا پەیامێکی فراوانتر لەبارەی مرۆڤ، هەست، یادەوەری و پەیوەندییەکان بگەیەنن."

دەربارەی گرنگی کردنەوەی ئەو پێشانگەیە، ئازاد لەشکری دەڵێت، "گرنگی ئەم پێشانگەیە لەوەدابوو کە ئەم جۆرە چالاکیانە دەرگایەکی کراوەی بۆ گۆڕینەوەی ئەزموونی هونەری دروست دەکەن. کاتێک شێوەکارانی عەرەب لە هەولێر تابلۆکانیان نمایش دەکەن، ئەوە تەنیا میواندارییەکی هونەری نییە؛ بەڵکو ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی هەولێر توانیویەتی جێگایەک بێت بۆ دیالۆگی کولتووری و گواستنەوەی بیرۆکەکان."

ئازاد لەشکری ئاماژەی بەوەش دا، "هەروەها بۆ بینەری کوردستان، ئەم جۆرە پێشانگەیانە دەرفەتێکن بۆ ناسینی شێواز و زمانێکی تر لە شێوەکاری؛ زمانێک کە لە هەمان کاتدا جیاوازە و نزیکیشە. چونکە هونەر، لە کۆتاییدا، پێویستی بە وەرگێڕان نییە؛ رەنگ و شێوە دەتوانن زووتر لە هەر زمانێک پەیام بگەیەنن."

پێشانگەی شێوەکاری "سرودە رەنگاورەنگەکان"، لەلایەن هونەرمەندانی وەکو، ئەکرەم عەنزی، ئینتیسار ئەلئوسی، تەیسیر کامڵ، جاسم مەجید، حەیدەر شنین، د. سەلاح هادی، عەبدولجەبار مەلا، د. عەبدولجەلیل موتشەر، د. عومەر موتڵیبی، ویسام جەزی، ئەمڕۆ چوارشەممە، 1ی تەمموزی 2026، لە گەلەری میدیا لە هەولێر کرایەوە و بۆ یەک رۆژ بەردەوام دەبێت.