تا هەفتەی داهاتوو نرخی بەنزین بە تەواوی دادەبەزێت

پێش کاتژمێرێک

قایمقامی هەولێر رایگەیاند، بەردەوام لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە هەوڵی جیددیدان بۆ ئەوەی نرخی بەنزین دابەزێت، هەورەها ژمارەی ئەو بەنزینخانانەی کە بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراوی حکوومەت دەفرۆشن زیاد کراوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، نەبەز عەبدولحەمید، قایمقامی قەزای ناوەندیی هەولێر کرد و بە کوردستان24 راگەیاند، نرخی بەنزین لە بۆرسەدا بەشێوەیەکی باش دابەزیوە، ئەوەش کاریگەریی لەسەر نرخی بەنزین لە بەنزینخانەکاندا دەبێت، ئاشکراشی کرد، لە دوو رۆژی رابردوودا نرخی لیترێک بەنزین بەراورد بە هەفتەی رابردوو زیاتر لە 30 دینار دابەزیوە، ئەمڕۆ و سبەی تا کۆتاییی هەفتەی داهاتووش نرخەکە تەواو دادەبەزێت و ئاسایی دەبێتەوە.

قایمقامی هەولێر راشیگەیاند، بەردەوام لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە هەوڵی جددیدان بۆ ئەوەی نرخی بەنزین دابەزێت و ژمارەی ئەو بەنزینخانانەی کە بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراوی حکوومەت و لیتری بە 750 دینار دابەش دەکەن، زیاد کراوە.

بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکانی هەولێر کرد رایگەیاند، نزیکەی یەک ملیۆن ئۆتۆمبێل لە هەولێردا هەن، ئەگەر رۆژانە سەرووی ملیۆنێک لیتر بەنزینیان بۆ دابین بکرێت، قەیرانی بەنزین و نۆرەگرتن لە بەنزینخانەکاندا نامێنێت و نرخەکەی دەگەڕێتەوە ئاستی جاران و ئاسایی دەبێتەوە، هەروەها رۆژانە لە هەولێر زیاتر لە 20 بەنزینخانە بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراوی حکوومەت دابەش دەکەن و رۆژ بە رۆژ دۆخەکە ئاسایی دەکرێتەوە.

هەروەها نەبەز عەبدولحەمید ئاماژەی بەوەش کرد، پڕکردنی بوتڵی گازی شلی ماڵان لە بەنزینخانەکانی سنووری هەولێردا قەدەخە کراوە و هەر بەنزینخانەیەک سەرپێچی بکات، رێکاری یاسایی بەرامبەر دەگیرێتەبەر، ئامانجیش لەو بڕیارە، رێگریکردنە لە هەر رووداوێکی نەخوازراو و پاراستنی سەلامەتیی گیانی هاووڵاتییان.