ئازاد جندیانی: یەکێتی پەکخەری پەرلەمانە

پێش کاتژمێرێک

سیاسەتمەدارێک ئاماژە بەوە دەکات، پارتی دیموکراتی کوردستان لە ساڵی 1946ـەوە تا ئێستا رووبەڕووی چەندین قۆناخی سەخت و مەترسیی جۆراوجۆر بووەتەوە و بەبێ ترس لێیان دەرباز بووە، هاوکات پێی وایە رێککەوتنی ئەمدواییەی نێوان یەکێتی و نەوەی نوێ تەنیا کێشەکان قووڵتر دەکات.

پێنجشەممە، 2ـی تەممووزی 2026، ئازاد جندیانی، سیاسەتمەدار، لە میانەی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ـی کەناڵی کوردستان24ـدا، تیشکی خستە سەر بارودۆخی سیاسیی هەرێمی کوردستان و پێگەی حزبەکان لە پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی داهاتوودا.

جندیانی لە سەرەتای قسەکانیدا مێژووی خۆڕاگریی پارتی دیموکراتی کوردستانی بەرز نرخاند و رایگەیاند: "پارتی لە ساڵی 1946ـەوە تا دەگاتە ئەمڕۆ، زۆر قۆناخی جیاواز و زۆر مەترسی و ئاڵۆزیی گەورەی بینیوە، بەڵام بەبێ ترس و بە سەرکەوتوویی لە هەموو ئەو قەیرانانە دەرباز بووە".

ئاماژەی بەوەش دا، پارتی حزبێکی بە ئەزموونە و خاوەنی رابەرێکی لێهاتوو و بە ئەزموونە کە دەتوانێت لە کاتە سەختەکاندا بڕیاری دروست بدات.

ئەو سیاسەتمەدارە، سەبارەت بە ڕێککەوتنی ئەمدواییەی نێوان یەکێتیی و نەوەی نوێ، روونی کردەوە، ئەم رێککەوتنە نەک نابێتە جێگەی دڵخۆشی، بەڵکو کێشەکان قووڵتر دەکاتەوە.

هاوكات جەختی لەوە کردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان هیچ ترسێکی لە رێککەوتن و هاوپەیمانییەکانی نێوان لایەنەکانی دیکە نییە و لەسەر بنەمای متمانەی جەماوەرەکەی کار دەکات.

جندیانی لە درێژەی قسەکانیدا، رەخنەی لە یەکێتی گرت و گوتی: "یەکێتی هەمیشە پەکخەری پەرلەمان و پرۆسەی پێکهێنانی کابینەی حکومەت بووە، لە کاتێکدا پارتی تا ئێستا بە هیچ شێوەیەک رێگری لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت نەکردووە."

ئەو سیاسەتمەدارە دۆخی ناوخۆیی یەکێتیی شیکردەوە و ئاماژەی بەوە دا، ئێستا پێگەی یەکێتی لە دۆخێکی ناجێگیردایە و باری لە لێژییە، هەر بۆیە لە رێگەی ئەم جۆرە هاوپەیمانێتییە کاتییانەوە بە دوای دروستکردنەوەی هاوسەنگیی هێزدا دەگەڕێت لە گۆڕەپانی سیاسیی هەرێمی کوردستاندا.