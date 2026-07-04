نێچیرڤان بارزانی: پاراستنی مافەکانی هەرێم گەرەنتیی سەقامگیریی عێراقە

پەیامی سەرۆکی هەرێم بۆ 250ـەمین ساڵیادی سەربەخۆیی ئەمریکا

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سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی یادی 250 ساڵەی راگەیاندنی سەربەخۆیی ئەمریکاوە گەرمترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی دۆناڵد ترەمپ و گەلی ئەمریکا کرد؛ سەرۆکی هەرێم ئاماژەشی دا، پاراستنی پێگە و مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان بنەمای سەرەکین بۆ گەرەنتیی داهاتوو و سەقامگیریی فیدراڵی لە عێراقدا.

شەممە 4ـی تەممووزی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان بە بۆنەی یادی 250 ساڵەی راگەیاندنی سەربەخۆیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە، پەیامێکی پیرۆزبایی لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" بڵاوکردەوە و تێیدا گەرمترین پیرۆزبایی ئاڕاستەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا و سەرجەم گەلی ئەو وڵاتە کرد.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە وانە و دەرسە مێژووییەکانی دیموکراسیی ئەمریکا کرد و رایگەیاند: "وانەی هەمیشەیی ئەمریکا ئەوەمان فێردەکات کە بەدەستهێنانی ئازادی تەنیا بە هێز نابێت؛ بەڵکو بەهێزکردنی دەستوور، دامەزراوە دەوڵەتییەکان، هاوسەنگیی فیدراڵی و جێبەجێکردنی رەزامەندیی گەلانی ئازادی پێویستە."

نێچیرڤان بارزانی لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ئەم پرەنسیپە مێژووییانەی ئەمریکای بەستەوە بە دۆخی ئێستای عێراق و هەرێمی کوردستانەوە؛ و رایگەیاند، لە کاتێکدا هەولێر و بەغدا چاویان لە بنیاتنانی هاوبەشییەکی بەهێزترە لەگەڵ واشنتندا، هەمان ئەم بنەمایانە بۆ داهاتووی عێراقیش گرنگ و بنەڕەتین.

سەرۆکی هەرێم جەختی کردەوە، پێویستە سەقامگیریی عێراق لەسەر بنەمای جێبەجێکردنی پابەندبوونە دەستوورییەکان، سیستمی فیدراڵی، و پاراستنی تەواوی ماف و پێگەی فەرمیی هەرێمی کوردستان بێت لە چوارچێوەی دەستووری هەمیشەیی عێراقدا.

نێچیرڤان بارزانی سوپاسگوزاریی قووڵی هەرێمی کوردستانی بۆ دۆستایەتی، سەرکردایەتیکردن و پاڵپشتییە بەردەوامەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ گەشەپێدانی هەرێمی کوردستان و عێراق دووپات کردەوە.