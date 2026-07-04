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سەرۆکی فیفا: مێسی زۆر سەرسامی کردووم

ئینفانتینۆ: لە یارییەکەی ئەرجەنتین و کاپ ڤێردی تووشی دڵەڕاوکێ بووم

جیانی ئینفانتینۆ، سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان
جیانی ئینفانتینۆ، سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان
جیهان

جیانی ئینفانتینۆ، سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان لە لێدوانێکدا رایگەیاند ئاستی مێسی وەک هەمیشە لەو مۆندیالەش سەرسامی کردووە، دەشڵێت: لیۆ هەمیشە دڵخۆشمان دەکات، هەموومان مێسی باش دەناسین، ئەو بەراستی ناوازە و دەگمەنە.
جیانی ئینفانتینۆ لە یاریی ئەرجەنتین و کاپ ڤێردی ئامادەبوو، دوای یارییەکە لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵ و دەزگای میدیایی فیفا رایگەیاند ئەستێرەکان لە مۆندیالی 2026 ئاستێکی ناوازە پیشکەش دەکەن لە سەرووی هەموویانەوە لیۆنێل مێسی هاوشێوەی مۆندیالی 2022 لە لوتکەی ئاستی خۆیدایە.
ئینفانتینۆ گۆتیشی: مێسی هێشتا دەجەنگێت و لە یاریکردن و گۆڵکردن بەردەوامە، هێشتا لیۆ سەرچاوەی بەخشینی هێز و وزەیە بۆ پێکهاتەی وڵاتەکەی. لەگەڵ ئەوەشدا لەو مۆندیالە تیپی باش و یاریزانی نوێمان ناسی، بەتایبەتی لە یارییەکەی کاپ ڤێردی، یەکێک لەوانە ڤۆزینیا گۆڵپارێزی کاپ ڤێردی، بەراستی ئەو یارییەی ئەرجەنتین و کاپ ڤێردی پڕبوو لە قەلەقی و دڵەڕاوکێ، بەڵام یارییەکە زۆر خەیاڵی بوو، تانەت بۆ ئەوانەی کە هاندەری هیچ لەلایەکیشیان نەبوون زۆر چێژبەخش بوو.
لە بەرسیڤێکدا ئینفانتینۆ لەبارەی ئەو هەموو پێشوازییەی لەلایەن خەڵکی ئەرجەنتین لێی دەکرێت، گۆتی: باوەشی گەرم بۆ هەموو ئەرجەنتین دەنێرم و پیرۆزباییان لێدەکەم بە بۆنەی گەیشتنیان بۆ قۆناخی 16ـی مۆندیال.
مۆندیالی 2026، بۆ یەکەمجارە بە بەشداریی 48 هەڵبژاردە بەڕێوە دەچێت، 16 هەڵبژاردە بە فەرمی گەیشتوونەتە قۆناخی داهاتووی مۆندیالی 2026: ئەرجەنتین، بەرازیل، فەرەنسا، نەرویج، پۆرتوگال، مەغریب، مەکسیک، پاراگوای، کەنەدا، ئەمریکا، ئینگلاند، ئەمریکا، بەلجیکا، سویسرا، کۆلۆمبیا و میسر.

 


 

 
 
ئەسعەد ئیسماعیل ,