پارتی دیموکراتی کوردستان پیرۆزبایی یادى 250 ساڵەی سەربەخۆیی لە ئەمریکا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

پارتی دیموکراتی کوردستان، بەبۆنەی یادى 250 ساڵەی سەربەخۆیی ئەمریکاوە، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاڕاستەی نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا لە عێراق و هەرێم کرد؛ لە پەیامەکەدا جەخت لەسەر بەرزنرخاندنی بەها دیموکراتییە هاوبەشەکان و بەهێزکردنی دۆستایەتیی نێوان هەرێمی کوردستان و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا کراوەتەوە.

شەممە 4ـی تەممووزی 2026، مەکتەبی پەیوەندییەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بەبۆنەی یادی 250 ساڵەی راگەیاندنی سەربەخۆیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە راگەیەندراوێکی بڵاو کرد و تێیدا هاتووە،: " گەرمترین پیرۆزبایی و باشترین هیوای خۆمان ئاڕاستەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا، کونسوڵخانەی گشتی لە هەولێر و سەرجەم گەلی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکەین بەم بۆنە مێژووییەوە."

راگەیاندراوەکە ئاماژەی بەوە داوە، ئەم وێستگە مێژووییە، دەرفەتێکی گرنگە بۆ یادکردنەوەی ئەو بەها بنەڕەتییانەی ئەمریکای لەسەر دامەزراوە، لەوانەش؛ ئازادی، دیموکراسی، حوکمڕانیی دەستووری، هەلی یەکسان، و پاراستنی کەرامەتی مرۆڤ؛ جەختیشی کردووەتەوە، ئەم پرەنسیپانە لە ماوەی 250 ساڵی رابردوودا وەک سەرچاوەی ئیلهام بۆ گەلانی جیهان ماونەتەوە و رۆڵی مێژوویی ئەمریکایان لە پشتگیریکردنی ئاشتی، سەقامگیری، و گەشەپێدانی دیموکراسیدا لە جیهاندا نەخشاندووە.

سەبارەت بە پەیوەندیی نێوان هەولێر و واشنتن، پارتی جەختی کردەوە، ئەم بۆنەیە مانا و گرنگییەکی تایبەتی بۆ گەلی کوردستان هەیە. پارتی هاوبەشی و دۆستایەتیی دێرین و مێژوویی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکای بەرز نرخاند، و سوپاسگوزاریی خۆی بۆ پشتیوانییە بەردەوامەکانی واشنتن و رۆڵی دیپلۆماتکار و بەرپرسانی ئەمریکی لە ناوچەکەدا دەربڕی کە هاوکار بوون لە پتەوکردنی پەیوەندییە دوو قۆڵییەکاندا.

لە پەیامەکەدا، پارتی دیموکراتی کوردستان دووبارە پابەندبوونی خۆی بۆ پەرەپێدانی زیاتری دۆستایەتی، رێزی هاوبەش و هاوکاریی نێوان پارتی، هەرێمی کوردستان و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا نیشاندا، هەروەها، هیوای بەردەوامیی ئاشتی، گەشەسەندن و سەرکەوتن بۆ حکوومەت و گەلی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەخوازین، و پێزانینی قووڵی خۆمان ئاراستەی باڵیۆزخانەی ئەمریکا و کۆنسوڵخانەی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر دەکەین بۆ بەردەوامیی هاوبەشی و دۆستایەتییەکەیان."