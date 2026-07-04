سلێمانی.. پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری "کەنارەکانی داهێنان" کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری سلێمانی، بەهاوکاری دامەزراوەی فادیا بۆ رۆشنبیری، پێشانگەیەکی هاوبەش بۆ شێوەکارانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەژێر ناوی "کەنارەکانی داهێنان"، لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی کرایەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی تەمموزی 2026، مهاباد جەمال، بەرپرسی بەشی شێوەکاری لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی بە کوردستان24ی گوت، "ئەم پێشانگەیە لە 12 هونەرمەندی کورد و عەرەب پێکهاتبوو، کە تێیدا 24 تابلۆ نمایشکرا.

هەروەها پێشانگەکە کۆمەڵەیەکی دەوڵەمەند لە بەرهەمی هونەری پێشکەش کرد کە هەر یەکەیان بە زمان و شێوازێکی جیاواز باس لە ژیان، مرۆڤ، سروشت، ناسنامە و کولتوور دەکەن. بەرهەمەکان تەنیا وێنەیەکی جوانکاری نین، بەڵکو هەر تابلۆیەک چیرۆکێکە لە هەست، بیر، بیرەوەری و ئەزموونی ژیان کە هونەرمەند بە رەنگ و هێڵ و پێکهاتە دەری بڕیوە.

مهاباد جەمال گوتیشی، "لە ناو پێشانگاکەدا، جەخت لەسەر جوانی مرۆڤ، دەربڕینی هەستە دەروونییەکان، پەیوەندیی مرۆڤ بە سروشت و ژینگە، هەروەها پاراستنی ناسنامە و میراتی کەلتووری کراوەتەوە. هەندێک لە تابڵۆکان بە شێوازێکی راستگۆیانە دیمەنەکانی ژیانی رۆژانە نیشان دەدەن، لە کاتێکدا هەندێکی تر بە زمانێکی هاوچەرخ و رەمزی، بیرکردنەوەی قووڵ لەبارەی ژیان، بیرەوەری، دڵەڕاوکێ، ئازار، هیوا و خەونەکانی مرۆڤ دەخەنە بەردەم بینەر."

مهاباد جەمال باس لە گرنگی کردنەوەی پێشانگەکە دەکات و دەڵێت، "رەنگەکان لەم بەرهەمانەدا رۆڵێکی گرنگ دەبینن؛ لە هەندێک تابلۆدا رەنگە گەرمەکان هەستی ژیان، گەشە و ئومێد دەگەیەنن، لە کاتێکدا رەنگە ساردەکان ئارامی، تەنیایی یان قووڵی هەستەکان دەردەخەن. هەروەها شێوازی بەکارهێنانی رووناکی، سێبەر و هێڵە هونەرییەکان هەر یەکەیان مانایەکی تایبەتیان هەیە و بەرهەمەکان تەنیا لە چوارچێوەی جوانکاری نامێننەوە، بەڵکو دەبنە هۆکاری گفتوگۆ و بیرکردنەوە."

دەربارەی جیاوازی شێوازە هونەرییەکانی پێشانگەکە، مهاباد جەمال دەڵێت، "هەروەها پێشانگەکە جیاوازی شێوازە هونەرییەکان کۆدەکاتەوە؛ لە ریالیزم و شێوازی هاوچەرخ تا کارە رەمزی و ئەبستراکتەکان. ئەم فرەرەنگییە وای کردووە کە هەر سەردانیکەرێک، بەگوێرەی تێڕوانین و هەستی خۆی، بتوانێت مانایەکی تایبەت لە هەر بەرهەمێک وەربگرێت."

مهاباد جەمال ئاماژەی بەوەش کرد، "پێشانگاکە گرنگییەکی تایبەت بە ژنان، سروشت، میراتی کولتووری، شوێنە مێژووییەکان و دابونەریتە کۆمەڵایەتییەکان دەدات، و ئەمانە وەک سەرچاوەی سەرەکی بۆ ئیلهام و داهێنانی هونەرمەندان دەرکەوتوون. ئەوەش وای کردووە کە بەرهەمەکان تەنیا لە رووی جوانکارییەوە سەرنجڕاکێش نەبن، بەڵکو بەڵگەیەک بن بۆ پاراستن و گواستنەوەی ناسنامە و رۆحی کولتووری بۆ نەوەکانی داهاتوو."

پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری "کەنارەکانی داهێنان"، لەلایەن هونەرمەندانی هەرێمی و کوردستان و عێراق، لە گەلەری مۆزەخانەی سلێمانی بۆ سێ رۆژ بەردەوام بوو.