سەرۆکوەزیرانی عێراق پاداشتی دارایی بۆ ئاشکراکەرانی گەندەڵی تەرخان دەکات

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سەرۆکوەزیرانی عێراق، داوا لە سەرجەم هاووڵاتیان دەکات هاوکار بن لە ئاشکراکردنی کەیسەکانی گەندەڵی و گەڕاندنەوەی سامانی گشتی بۆ دەوڵەت، لە بەرامبەریشدا بڕیاریدا پاداشتێکی دارایی باش بداتە ئەو کەسانەی زانیاری لەسەر گەندەڵکاران و سامانی دزراو دەدەن.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی تەممووزی 2026، نووسینگەی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، ئەم بانگەوازەی زەیدی لە چوارچێوەی پابەندبوون بە بەرنامەی حکوومەت و هەستکردن بە بەرپرسیارێتییەکی نیشتمانی و ئەخلاقییە بۆ پاراستنی سامانی گشتی. داواش لە هاووڵاتیان کراوە هەر زانیارییەکیان لایە لەسەر ئەو پارە و موڵکانەی بەهۆی تاوانەکانی گەندەڵییەوە دەستیان بەسەردا گیراوە، لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاگادار بکەنەوە تاوەکو بگەڕێندرێنەوە بۆ خەزێنەی دەوڵەت.

هەر لە بەیاننامەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، سەرۆکوەزیران رێنمایی داوە بە پێدانی پاداشتێکی شایستە بۆ ئەو کەسانەی زانیاری دەدەن، ئەمەش وەک دەستخۆشی و رێزگرتنێک لە رۆڵی نیشتمانییان لە رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیدا. هەروەها بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا لینکێکی تایبەت بۆ پەیوەندیکردن و ناردنی زانیارییەکان بە شێوەیەکی فەرمی بڵاوبکرێتەوە.

یەکشەممەی رابردوو ئۆپەرسیۆنێک لەناوچەی سەوزی بەغدا بەرێوەچوو، تێیدا زیاتر لە 70 بەرپرس و سەرۆک حزب و پەرلەمانتاری پێشوو لەسەر دۆسیەی گەندەڵی دەستگیرکران و سەدان ملیار دینار و دەیان ملیۆن دۆلار دەستیان بەسەردا گیرا، هەروەها بەردەوام بوونی ئۆپەراسۆن و دەستگیرکردنی گەندەڵکارانیان راگەیاند.