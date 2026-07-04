ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کۆبووەوە؛ پرسی 120 ملیار دینارەکە تاوتوێ نەکرا

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ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ئەمشەویدا، پرسەکانی تایبەت بە 120 ملیار دینارەکە و سیستمی ئەسیکۆدای تاوتوێ نەکرد.

شەممە، 4ـی تەممووزی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بە سەرۆکایەتیی عەلی زەیدی کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی سازکرد.

شڤان جەباری، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند؛ لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیراندا، بە هیچ جۆرێک باس لە پرسی کەمکردنەوەی بڕی 120 ملیار دینارەکەی سەر شانی هەرێمی کوردستان یان رێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا سەبارەت بە جێبەجێکردنی سیستمی گومرگیی "ئەسیکۆدا" نەکراوە.

ئەم بابەتە لە کاتێکدایە کە لە هەفتەی رابردوودا، شاندی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وەزیری دارایی عێراقیان راگەیاندبوو کە بەهۆی کەمبوونەوەی داهاتەکانیانەوە، ناتوانن بڕی 120 ملیار دیناری مانگانە (تایبەت بە پشکی داهاتی نانەوتی) رادەستی بەغدا بکەن.

لە بەرامبەردا، وەزیری دارایی عێراق ئاماژەی بەوە کردبوو کە بڕیاردان لەسەر کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە لە دەرەوەی دەسەڵاتی کارگێڕیی ئەودایە و تەنیا لە تایبەتمەندیی ئەنجسومەنی وەزیراندایە؛ بۆیە چاوەڕوان دەکرا لە کۆبوونەوەی ئەمشەودا بڕیاری کۆتایی لەبارەوە بدرێت، بەڵام تەوەرەکە نەخرایە ناو کارنامەی گفتوگۆکانەوە.

هاوکات، سەبارەت بە شایستە داراییەکانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، وەزیری دارایی عێراق دڵنیایی داوەتە شاندی هەرێم کە بە هیچ شێوەیەک پرۆسەی ناردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم دواناخات و مانگانە پشکەکە دەنێرێت، جا چ لە رێگەی ئەنجامدانی پاکتاوی دارایی (موقاسە) بێت یان بە ناردنی تەواوی بڕی پێویست. پێشبینیش دەکرێت لەم هەفتەیەدا پارەی پێویست بۆ خەرجکردنی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش) بخرێتە سەر هەژماری بانکیی هەرێمی کوردستان.