بن غەفیر لە ترسی دەستگیرکردن گەشتەکەی بۆ نیویۆرک هەڵوەشاندەوە

پێش 3 کاتژمێر

رۆژنامەی هائارتسی ئیسرائیلی بڵاویکردەوە، ئیتمار بن غەفیر، وەزیری ئاسایشی نیشتمانیی ئیسرائیل، گەشتە بڕیارلێدراوەکەی بۆ شاری نیویۆرک هەڵوەشاندەوە، کە بڕیاربوو تێیدا بەشداری لە لووتکەی سەرۆک پۆلیسەکانی نەتەوە یەکگرتووەکاندا بکات.

بەگوێرەی سەرچاوەکانی وەزارەتی ئاسایشی نیشتمانی، ئەم بڕیارە دوای هەڵسەنگاندنە ئەمنی و سیاسییەکان هاتووە، ئاماژەیان بە ئەگەری ئەنجامدانی خۆپیشاندانی فراوان دژ بە بن غەفیر کردووە لەلایەن رێکخراوەکانی مافی مرۆڤەوە، جگە لە زیادبوونی داواکارییەکان بۆ دەستگیرکردن و لێکۆڵینەوە لەگەڵیدا بەهۆی سیاسەت و هەڵوێستەکانییەوە.

دامەزراوەی هیند رەجەب پێشوازی لەم هەواڵە کرد و رایگەیاند، ئەم پاشەکشەیە دەرەنجامی هەوڵە یاساییەکانی ئەوان و رێکخراوەکانی دیکەیە بۆ راوەدوونانی بەرپرسانی ئیسرائیل لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. دەزگاکە گوتیشی: "سەرکردە سیاسی و سەربازییەکانی ئیسرائیل هەمیشە بەو تێڕوانینەوە گەشتیان دەکرد، لە سزا رزگاریان دەبێت، بەڵام ئەم دۆخە خەریکە کۆتایی دێت."

ئەمە یەکەمجار نییە بن غەفیر رووبەڕووی ئەم دۆخە دەبێتەوە؛ لە کۆتایی مانگی ئایاری رابردوو، فەرەنسا و ئیرلەندا رێگرییان لە چوونە ناوەوەی بن غەفیر کرد بۆ خاکەکەیان، ئەمەش دوای بڵاوبوونەوەی ڤیدیۆیەک، تێیدا سوکایەتی بە چالاکوانانی دەستگیرکراوی کەشتیگەلی ئازادی دەکرا.

ئێستا وڵاتانی وەک فەرەنسا، ئیسپانیا و ئیتاڵیا داوای سەپاندنی سزای ئەوروپی بەسەر ناوبراودا دەکەن، هاوکات دەسەڵاتە دادوەرییەکانی ئیتاڵیا و فەرەنسا لێکۆڵینەوەیان لە دژی دەستپێکردووە بە تۆمەتی "ئەشکەنجەدانی چالاکوانان".