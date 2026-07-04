سیاسی

عەممار حەکیم: پشتگیری لە هەوڵەکانی حکوومەت بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەکەین

عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی
عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی
عێراق عەممار حەكیم کۆنترۆڵکردنی چەک عەلی زەیدی

سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، پشتگیریی تەواوی خۆی بۆ چاکسازییەکانی حکوومەتی عێراق لە بواری دژایەتیکردنی گەندەڵی و کۆنترۆڵکردنی چەک دووپات کردەوە و جەختی لە گرنگیی پاراستنی سەروەریی یاسا کردەوە.

شەممە، 4ـی تەممووزی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: عەممار حەکیم، سەرۆکی رەوتەکە، پشتگیریی خۆی بۆ هەوڵەکانی حکوومەت لە کۆنترۆڵکردنی چەک دووپات کردەوە و ستایشی هەموو ئەو هەوڵانەشی کرد کە یارمەتیدەر بوون لە بەدیهێنانی ئەم ئامانجەدا.

جەختی لەوەش کردەوە، "کۆنترۆڵکردنی چەکی گرووپەکان راستییەکی دەستووری و یاسایی چەسپاوە و سازشی لەسەر ناکرێت".

هاوكات پشتگیریی خۆی بۆ رێڕەوی چاکسازیی حکوومەت لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و گەڕاندنەوەی سامانی گشتی دووپات کردەوە و جەختی لە گرنگیی چڕبوونەوە لەسەر "دۆسیە گەورەکان و نەخلیسکان بەرەو پرسە لاوەکییەکان کە وزە و کات بەفیڕۆ دەدەن و دەرفەت دەدەنە گەندەڵکارە گەورەکان بۆ دەربازبوون لە لێپرسینەوە" کردەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، 28ـی حوزەیرانی 2026، یەکشەممە هەڵمەتێکی فراوان بۆ دەستگیرکردنی بەرپرسانی تێوەگلاو لە گەندەڵی لە عێراق دەستیپێکرد و کاردانەوەی زۆری لەسەر ئاستی سیاسی و جەماوەری لێ کەوتووە.

 
 
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